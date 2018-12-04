Спортивный директор тульского "Арсенала": мы даём шанс игрокам, не востребованным в прежних клубах

Спортивный директор "Арсенала" Андрей Рудаков поделился впечатлениями от победы тульского клуба в матче с "Зенитом" (4:2)."Очень рад за игроков, которые в первой части сезона не всегда попадали в состав, а сейчас вышли на ведущие роли. Эмоции, конечно, отличные, но надо помнить, что остаётся ещё одна игра до зимнего перерыва. Нужно уже переключаться на неё и готовиться к предстоящему матчу.Почему в "Арсенале" раскрываются игроки, списанные в своих прежних клубах? Мы доверяем футболистам, даём им шанс, игровое время и возможность проявить себя. Стараемся сделать так, чтобы они раскрепощённо чувствовали себя на поле. Также думаю, дело в правильной клубной организации тульского "Арсенала", в атмосфере, которая есть в команде", - сказал Рудаков.