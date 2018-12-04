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Гурам Аджоев - о премиальных за победу над "Зенитом": в матчах с топ-клубами у нас другая система поощрений

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал о финансовом поощрении своих футболистов после победы над "Зенитом" (4:2).

"Наши пацаны играли просто здорово.В таких тяжелых погодных условиях не уступили и показали красивую игру. Премиальные? У нас есть своя система поощрений за положительный результат против топ-команд, но детали я, естественно, раскрывать не могу", – рассказал Аджоев.

Sport24
Теги: Аджоев Арсенал Тула Зенит
Сегодня, 13:51
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#1  diego milito 22   (Сегодня, 14:33)
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Болеет за:
«Спартак»
При победе над средним клубом премия- морковка. При победе над "топ-клубом"- две морковки.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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