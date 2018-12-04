Гурам Аджоев - о премиальных за победу над "Зенитом": в матчах с топ-клубами у нас другая система поощрений

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал о финансовом поощрении своих футболистов после победы над "Зенитом" (4:2)."Наши пацаны играли просто здорово.В таких тяжелых погодных условиях не уступили и показали красивую игру. Премиальные? У нас есть своя система поощрений за положительный результат против топ-команд, но детали я, естественно, раскрывать не могу", – рассказал Аджоев.