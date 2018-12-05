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Источник: "Спартак" не устраивает физическое состояние Романа Еременко - он покинет клуб зимой

По информации "Чемпионата", хавбек "Спартака" Роман Еременко покинет клуб уже этой зимой.

Руководство "Спартака" недовольно своим футболистом. Одной из причин называется физическое состояние финна.

Последний раз Еременко выходил на поле 4 ноября. В текущем сезоне РПЛ он принял участие в четырех матчах и не отметился результативными действиями.
Теги: Спартак Еременко
Сегодня, 17:37
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#33  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 20:19)
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online

А говорили перелом. Походу действительно ломка.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#32  Хлестов  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:14)
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Болеет за:
«Спартак»
metric,
Его не покупали .Он сам пришел


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Бомж - это звучит гордо .А мартышка -обидно, но по существу.
Регистрация: 22.11.2018 [жалоба]
#31  metric  Ленинград-Гатчина (Сегодня, 19:47)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Когда спартачам говорили что их руководство шлак купило,они не верили.
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
#30  yuri  спб (Сегодня, 19:32)
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online

Цитата: coban
Да всё тот же..
Все умрут а я останусь( с))

Африка)


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#29  coban  сегодня (Сегодня, 19:20)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tar-tas
Кто это таинственное, глубоко законспирированное, руководство, что по-прежнему информирует?


Да всё тот же..
Все умрут а я останусь( с))


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#28  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 19:18)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Максим I
Пусть сосёт, не нагибаясь!

ты вменяемый или ....??
скажи псу хачу это своему олигофрен тупоголовый,
что команда что болельщики - истинные рандоны
противно....
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#27  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:15)
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Болеет за:
«Зенит»
Понятно, без дозы не тянет
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
#26  Сибирячок   (Сегодня, 19:04)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Звучит как фраза из фильма про итальянскую мафию

не надо грязных намёков на бывший штаб Спартака.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#25  студия дускай   (Сегодня, 19:01)
  • -2
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направление в больницу?
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#24  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 18:55)
  • -4
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: coban
Чё?
Куда? В Куусюси?

Да, да! Пусть сосёт, не нагибаясь!


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#23  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:51)
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: verhdon27
Физическое состояние практически всех футболистов Спартака не соответствует статусу команды.

и какой это статус? даже интересно...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#22  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 18:51)
  • -2
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Руслан Гарин
бердыев не не зря, этого финна метлой прогнал....

Я хоть иудушку и презираю, но не надо гнать: если б Курбан хотел от него избавиться, "Рубин" бы не судился с Ерёменко по поводу свободного агентства добрых пол-года. Рассчитали бы и "гуляй уасся!"


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#21  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 18:50)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вброс... Останется


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#20  Critique   (Сегодня, 18:43)
  • -2
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Личное состояние владельца «Спартака» Леонида Федуна за 11 месяцев текущего года сильно выросло. Оно увеличилось на 1,82 миллиарда.

По данным на 4 декабря, состояние Федуна составляет 6,90 миллиарда долларов. [u][/u]Среди основных активов бизнесмена — 9,8 процентов акций ЛУКОЙЛа. С момента публичного размещения акций компании в 2002 году и по декабрь 2017-го года миллиардер собрал более 1,5 миллиарда долларов дивидендов.

Также согласно источник, состояние владельца «Краснодара» Сергея Галицкого снизилось на 1,45 миллиарда и сейчас составляет 4,07 миллиарда долларов. Отметим, что в текущем году Галицкий продал 29,1 процентов акций сети «Магнит» банку ВТБ за 138 миллиардов рублей. В настоящее время в активе бизнесмена 3,4 процента акций компании.

Источник: https://www.ftbl.ru/news/676893924/#ixzz5YomiC4hI

Адриано, Еременко, Ещенко, Глушаков - распродажа. Кого-нибудь стоящего собирается покупать наш алчный акционер?
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#19  SergioV  Белгород (Сегодня, 18:34)
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Широков 2.0
А если серьёзно, то глупо обвинять человека не прошедшего с командой предсезонку и НЕ ИГРАВШЕГО 2 ГОДА в том, что у него физика хромает. Как будто не знали об этом, когда подписывали. А раз подписали, дайте ему пройти предсезонку!


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#18  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 18:24)
  • +2
  •  (2)

Доктор Лю ушел, водитель, повар, Пилипчук, вся итальянская "мафия", Каррера с Артемом тоже ушли...

Кто это таинственное, глубоко законспирированное, руководство, что по-прежнему информирует?


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#17  anonymous   (Сегодня, 18:24)
  • -3
  •  (5)

по делом наркоману иуде
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#16  Korsar123   (Сегодня, 18:22)
  • +4
  •  (8)

Не устраивает? Тут люди вообще в тюряге сидят, и ничего, им ещё клубы и зар. плату платят. Значит их физ. подготовка устраивает клубы?
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
#15  Gor68  г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 18:21)
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Ерёма не был в семье Спартака и не стал частью семьи. Так, в предбаннике потусовался...

В свете последних событий, употребление по соседству слов "семья" и "Спартак" выглядит, как минимум, смешно. wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#14  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 18:12)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Ростов»
"Спартак" не устраивает физическое состояние Романа Еременко"

Физическое состояние практически всех футболистов Спартака не соответствует статусу команды.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#13  coban  сегодня (Сегодня, 18:09)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чё?
Куда? В Куусюси?


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#12  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 17:54)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Ерёма не был в семье Спартака и не стал частью семьи.

Звучит как фраза из фильма про итальянскую мафию smirk
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#11  нетрал   (Сегодня, 17:53)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
откуда у наркота физика..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#10  Медведь Русский   (Сегодня, 17:50)
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: Сибирячок
Ерёма не был в семье Спартака и не стал частью семьи. Так, в предбаннике потусовался...

так в том то и вопрос, что абсолютно безполезный персонаж. переходит из стана принципиального соперника. после длительной дисквалификации за наркоту....
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#9  Сибирячок   (Сегодня, 17:50)
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skald
Так то у всей команды физуха хромает если кто то ещё не заметил...

Вот интересно, чьё это наследие? Аленичева?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#8  Lols  Лондон (Сегодня, 17:49)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Ньюкасл»
smile laughing
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#7  Сибирячок   (Сегодня, 17:48)
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Ну х-й его знает, Глушаков до последнего матча полтора года не отмечался результативными действиями, о форме вообще молчу. Но в защиту Еременко акций поддержки почему-то не проходит...Где это самое, "один за всех и все за одного"?

А где акции Зенита в поддержку Файзуллина? Ерёма не был в семье Спартака и не стал частью семьи. Так, в предбаннике потусовался...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  Skald   (Сегодня, 17:48)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Так то у всей команды физуха хромает если кто то ещё не заметил...
Регистрация: 28.03.2017 [жалоба]
#5  Xar  Москва (Сегодня, 17:46)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
да он вообщем и не играл толком
Регистрация: 20.10.2013 [жалоба]
#4  Руслан Гарин  казань (Сегодня, 17:46)
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Рубин»
бердыев не не зря, этого финна метлой прогнал....
Регистрация: 26.04.2016 [жалоба]
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