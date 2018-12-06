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"Народ у нас такой - или восторгаются, или критикуют" - Андрей Воронин поддержал Смолова

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Андрей Воронин поддержал нападающего "Локомотива" Федора Смолова.

"Думаю, Смолову нужно помочь, а не критиковать. Спад бывает у каждого футболиста. Нападающие, не забывайте, зависят от голов - можно пару раз не забить и съесть себя. Все наладится, не сомневайтесь.

Я же всегда говорил о таланте Кокорина и Смолова, а все смеялись и критиковали их. Потом они стрельнули, все начали восторгаться, потому снова начали "убивать" Кокорина, когда он перешел в "Зенит".

Это характерная черта нашего народа - убивать и поднимать. Так и со Смоловым: ничего страшного не произошло, доверие к нему есть. Федя забьет пару голов, и все наладится", - цитирует Воронина "СЭ".
Теги: Воронин Смолов
Сегодня, 11:28
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#1  cska1971  Москва (Сегодня, 12:10)
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Да уж точно с Федей ничего страшного не произошло, всё как обычно...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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