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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Народ у нас такой - или восторгаются, или критикуют" - Андрей Воронин поддержал Смолова
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Андрей Воронин поддержал нападающего "Локомотива" Федора Смолова.
"Думаю, Смолову нужно помочь, а не критиковать. Спад бывает у каждого футболиста. Нападающие, не забывайте, зависят от голов - можно пару раз не забить и съесть себя. Все наладится, не сомневайтесь.
Я же всегда говорил о таланте Кокорина и Смолова, а все смеялись и критиковали их. Потом они стрельнули, все начали восторгаться, потому снова начали "убивать" Кокорина, когда он перешел в "Зенит".
Это характерная черта нашего народа - убивать и поднимать. Так и со Смоловым: ничего страшного не произошло, доверие к нему есть. Федя забьет пару голов, и все наладится", - цитирует Воронина "СЭ".
"Думаю, Смолову нужно помочь, а не критиковать. Спад бывает у каждого футболиста. Нападающие, не забывайте, зависят от голов - можно пару раз не забить и съесть себя. Все наладится, не сомневайтесь.
Я же всегда говорил о таланте Кокорина и Смолова, а все смеялись и критиковали их. Потом они стрельнули, все начали восторгаться, потому снова начали "убивать" Кокорина, когда он перешел в "Зенит".
Это характерная черта нашего народа - убивать и поднимать. Так и со Смоловым: ничего страшного не произошло, доверие к нему есть. Федя забьет пару голов, и все наладится", - цитирует Воронина "СЭ".
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