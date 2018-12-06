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Андрей Воронин - о Кокорине и Мамаеве: при таких раскладах каждый третий должен в тюрьме сидеть

Экс-нападающий "Динамо" и сборной Украины Андрей Воронин прокомментировал продление ареста Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Я шокирован тем, что ребятам продлили арест. Надеялся, что их выпустят. Хотя я и в первый раз надеялся… Наверное, и я всё понимал, но в глубине души верил, что их отпустят. У меня шок, честно. Это просто нереальный перебор.

Мне кажется, что кто-то серьезный к этой истории подключился и хочет что-то показать. Хотя сейчас, смотря на реакцию общественности, вижу, как меняется мнение – сначала кричали, что ребят нужно посадить, а теперь – жалеют.

Никто не снимает с них ответственности, они и сами понимают свою вину и много раз уже извинились. Но четыре месяца находиться под стражей за драку… Тогда в России нужно строить больше тюрем. Каждый третий при таком раскладе должен сидеть в тюрьме", - приводит слова Воронина "СЭ".
Теги: Воронин Кокорин Мамаев
Сегодня, 11:37
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#4  cska1971  Москва (Сегодня, 12:12)
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Уже второй заявляет об изменении мнения общественности с осуждения на жалость. Это такая скоординированная программа защиты? Кто следующий?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#3  Saveger  СПб (Сегодня, 12:11)
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online
Болеет за:
«Зенит»
То, что не сидят - это недоработка правоохранительных органов. Нельзя избивать и калечить людей, что бы они там ни говорили (даже). Упал бы тот водитель неудачно - могло бы для него очень плохо всё закончиться. Коко и Маме повезло, что их поведение не привело к более серьезным последствиям


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#2  ajax101  Москва (Сегодня, 12:02)
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Болеет за:
«Спартак»
Не все такие дибилы, чтобы из драки устраивать показуху. Они и запись пытались выкупить чтобы в инстаграмме выложить.... идиоты.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#1  Kytarba  Сочи (Сегодня, 12:00)
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online
Болеет за:
«Химки»
Замечательный сериал "Игры Престолов" а ,книга по которому сделан этот сериал еще лучше. " или победить или умереть", другого не дано. "Или победит всех так.чтоб не умереть"..не знаю, почему то вспомнил.. )) Воронин ты кто такой ,когда здесь на сайте есть свои спецы ,или спецы которые на одной волне со спецами этого сайта ,прямо рифма получилось)). У меня 11 т минусов!!, наверно уже больше давно не смотрел из них 10500 за Смолова и Кокорина про которых я говорил ,что они умеют играть в футбол. плюсы ,минусы конечно это сила этого сайта ,это фишка этого сайта laughing
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
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