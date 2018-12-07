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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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УЕФА пригласил арбитра Москалева на специальный сбор
Арбитр из Воронежа Владимир Москалев, недавно впервые включенный в лист ФИФА на 2019 год, получил приглашение от УЕФА на ознакомительный сбор, который пройдет в Лиссабоне с 27 по 30 января.
Подобные сборы традиционно организовываются для рефери (как мужчин, так и женщин), которые дебютируют на международной арене. Помимо Москалева российский судейский корпус в Португалии представит Марина Крупская. Кроме них приглашены арбитры еще из 30 стран Европы. Некоторые из них могли попасть в список еще год назад, но не сдали тесты по английскому языку.
На будущий год от России в лист ФИФА вошли 10 арбитров: Сергей Карасев, Алексей Еськов, Алексей Матюнин (все – Москва), Владислав Безбородов, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников (все – Санкт-Петербург), Виталий Мешков (Дмитров), Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Михаил Вилков (Нижний Новгород) и Владимир Москалев (Воронеж).
Кроме них включены 10 ассистентов: Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск), Антон Аверьянов, Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян (все – Москва), Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Воронцов (Ярославль), Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Егор Болховитин (Ленинградская область).
Международные матчи турниров для женских команд смогут обслуживать Анастасия Пустовойтова, Александра Пономарева (обе – Москва), Вера Опейкина (Челябинск) и Марина Крупская (Екатеринбург), а также ассистентки Екатерина Курочкина (Малаховка), Сабина Валиева, Яна Елеференко (обе – Москва) и Юлия Петрова (Екатеринбург).
"Спорт-Экспресс"
Подобные сборы традиционно организовываются для рефери (как мужчин, так и женщин), которые дебютируют на международной арене. Помимо Москалева российский судейский корпус в Португалии представит Марина Крупская. Кроме них приглашены арбитры еще из 30 стран Европы. Некоторые из них могли попасть в список еще год назад, но не сдали тесты по английскому языку.
На будущий год от России в лист ФИФА вошли 10 арбитров: Сергей Карасев, Алексей Еськов, Алексей Матюнин (все – Москва), Владислав Безбородов, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников (все – Санкт-Петербург), Виталий Мешков (Дмитров), Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Михаил Вилков (Нижний Новгород) и Владимир Москалев (Воронеж).
Кроме них включены 10 ассистентов: Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск), Антон Аверьянов, Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян (все – Москва), Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Воронцов (Ярославль), Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Егор Болховитин (Ленинградская область).
Международные матчи турниров для женских команд смогут обслуживать Анастасия Пустовойтова, Александра Пономарева (обе – Москва), Вера Опейкина (Челябинск) и Марина Крупская (Екатеринбург), а также ассистентки Екатерина Курочкина (Малаховка), Сабина Валиева, Яна Елеференко (обе – Москва) и Юлия Петрова (Екатеринбург).
"Спорт-Экспресс"
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