УЕФА пригласил арбитра Москалева на специальный сбор

Арбитр из Воронежа Владимир Москалев, недавно впервые включенный в лист ФИФА на 2019 год, получил приглашение от УЕФА на ознакомительный сбор, который пройдет в Лиссабоне с 27 по 30 января.Подобные сборы традиционно организовываются для рефери (как мужчин, так и женщин), которые дебютируют на международной арене. Помимо Москалева российский судейский корпус в Португалии представит Марина Крупская. Кроме них приглашены арбитры еще из 30 стран Европы. Некоторые из них могли попасть в список еще год назад, но не сдали тесты по английскому языку.На будущий год от России в лист ФИФА вошли 10 арбитров: Сергей Карасев, Алексей Еськов, Алексей Матюнин (все – Москва), Владислав Безбородов, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников (все – Санкт-Петербург), Виталий Мешков (Дмитров), Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Михаил Вилков (Нижний Новгород) и Владимир Москалев (Воронеж).Кроме них включены 10 ассистентов: Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск), Антон Аверьянов, Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян (все – Москва), Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Воронцов (Ярославль), Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Егор Болховитин (Ленинградская область).Международные матчи турниров для женских команд смогут обслуживать Анастасия Пустовойтова, Александра Пономарева (обе – Москва), Вера Опейкина (Челябинск) и Марина Крупская (Екатеринбург), а также ассистентки Екатерина Курочкина (Малаховка), Сабина Валиева, Яна Елеференко (обе – Москва) и Юлия Петрова (Екатеринбург).