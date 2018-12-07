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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Президент "Анжи": пока у команды есть 11 игроков и тренер - мы будем играть и биться
Президент "Анжи" Осман Кадиев прокомментировал перевод РПЛ клубу ранее обещанных средств.
"Перевод денег от РПЛ? Эти деньги мы перечислим на зарплаты наших игроков. Это, конечно, нам поможет. Любая помощь сейчас для нас важна и значима. Будут ли сборы? Конечно. Мы в 10-15 числах января поедем в Турцию, где будут организованы два сбора. Поможет ли этот перевод клубу, чтобы футболисты никуда не ушли? Если кто-то хочет уехать, мы же не будем им препятствовать. С этими деньгами или без. Я еще в начале сезона сказал, что "Анжи" будет тренироваться и искать выходы из всех сложных ситуаций. "Анжи" всегда будет бороться и биться — это будет всегда. Какая бы ситуация ни сложилась, если у нас есть 11 человек и тренер, мы будем играть и биться.
Разговоры с правительством? Нет. Никаких контактов и разговоров. Почему так происходит? Не знаю даже. Не могу ничего сказать по этому поводу, потому что не было разговора. Если бы был разговор, было что-то ясно. Каков настрой? Я всегда настроен боевито. Все остальное — чушь собачья. Будем битья и будем драться, пока у нас есть дыхание и силы!", - цитирует Кадиева Sport24.
"Перевод денег от РПЛ? Эти деньги мы перечислим на зарплаты наших игроков. Это, конечно, нам поможет. Любая помощь сейчас для нас важна и значима. Будут ли сборы? Конечно. Мы в 10-15 числах января поедем в Турцию, где будут организованы два сбора. Поможет ли этот перевод клубу, чтобы футболисты никуда не ушли? Если кто-то хочет уехать, мы же не будем им препятствовать. С этими деньгами или без. Я еще в начале сезона сказал, что "Анжи" будет тренироваться и искать выходы из всех сложных ситуаций. "Анжи" всегда будет бороться и биться — это будет всегда. Какая бы ситуация ни сложилась, если у нас есть 11 человек и тренер, мы будем играть и биться.
Разговоры с правительством? Нет. Никаких контактов и разговоров. Почему так происходит? Не знаю даже. Не могу ничего сказать по этому поводу, потому что не было разговора. Если бы был разговор, было что-то ясно. Каков настрой? Я всегда настроен боевито. Все остальное — чушь собачья. Будем битья и будем драться, пока у нас есть дыхание и силы!", - цитирует Кадиева Sport24.
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