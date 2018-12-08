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Григорий Иванов: поддерживаю создание нового еврокубка - очень интересно сыграть с командами из других стран

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал создание третьего еврокубка с 2021 года.

"Отличное решение! В новый турнир нам будет пробиться попроще, чем в Лигу Европы. Очень интересно сыграть с командами из других стран. Однако пока не ясно, как все это будет организовано", – сказал Иванов.

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Теги: Иванов Урал
Сегодня, 08:49
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#2  dimon-k   (Сегодня, 10:14)
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Болеет за:
«Локомотив»
Egorysche,
он и говорит, что в новый попасть им проще, чем в ЛЕ
Регистрация: 28.04.2014 [жалоба]
#1  Egorysche   (Сегодня, 09:16)
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а этому Иванову объяснили, что число клубов от РФ имеющие квоты в еврокубки не изменилось? и что теперь Урал, если займёт 5 место, то не в ЛЕ попадает а в днищенский турнир?
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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