Григорий Иванов: поддерживаю создание нового еврокубка - очень интересно сыграть с командами из других стран

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал создание третьего еврокубка с 2021 года."Отличное решение! В новый турнир нам будет пробиться попроще, чем в Лигу Европы. Очень интересно сыграть с командами из других стран. Однако пока не ясно, как все это будет организовано", – сказал Иванов.