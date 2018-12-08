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Потасовки на матче "Крылья Советов" - "Ростов" (видео)

Матч 17-го тура между "Крыльями Советов" и "Ростовом" изобиловал жесткой борьбой.

В концовке встречи арбитр матча Сергей Карасев показал три красные карточки. В том числе и наставнику гостей Валерию Карпину - за споры с резервным судьей, передаёт корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.



Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Теги: Крылья Советов Ростов
Сегодня, 15:24
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(6)
#7  zloy   (Сегодня, 17:01)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Барселона»
мдя автор в полном треморе, них не разобрать(
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#6  raiskayumov  reg02 (Сегодня, 16:32)
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Карась опять обделался! Гнать его навырезано-->вырезано надо.


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009 [жалоба]
#5  Romgus  Самара (Сегодня, 16:30)
  • -2
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: anatolik189
Аффтор ролика явно после минимум пол-литра снимал,руки трясутся неимоверно

мне нельзя, я на машине. Руки тряслись не так сильно, но при увеличении любое движение видится серьёзным
Цитата: anatolik189
Ну уж если снимаешь ролик,то гвоздиком прибей смартфон к скамейке.

если бы я прибил, то ничего бы не снял. Приходилось бегать, менять позицию, ракурсы, приближать
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
#4  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 16:15)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Аффтор ролика явно после минимум пол-литра снимал,руки трясутся неимоверно.Ну уж если снимаешь ролик,то гвоздиком прибей смартфон к скамейке.
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#3  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 16:02)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Игрок Крыльев чего так долго лежал, паузу тянул?

в спячку впал


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#2  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 16:02)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Игрок Крыльев чего так долго лежал, паузу тянул?

Потерял совесть и пытался найти, где обронил.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 15:38)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Игрок Крыльев чего так долго лежал, паузу тянул?


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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