Потасовки на матче "Крылья Советов" - "Ростов" (видео)

Матч 17-го тура между "Крыльями Советов" и "Ростовом" изобиловал жесткой борьбой.В концовке встречи арбитр матча Сергей Карасев показал три красные карточки. В том числе и наставнику гостей Валерию Карпину - за споры с резервным судьей, передаёт корреспондентРоман Гуськов.Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.