Виталий Денисов: главное, что набрали три очка

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:59
ЦСКА одержал победу над "Енисеем" (19)
ЦСКА одержал победу над "Енисеем" (19)
16:37
"Ростов" опубликовал, а позже удалил картинку с изображением Карасёва на арене Самарского цирка (13)
"Ростов" опубликовал, а позже удалил картинку с изображением Карасёва на арене Самарского цирка (13)
14:56
Евгений Башкиров: содержательного футбола было мало, но болельщики могут быть довольны уровнем борьбы
Евгений Башкиров: содержательного футбола было мало, но болельщики могут быть довольны уровнем борьбы
12:15
Оргкомитет ЧМ-2018: Мутко был нашей опорой на протяжении почти десяти лет подготовки к мундиалю! (4)
Оргкомитет ЧМ-2018: Мутко был нашей опорой на протяжении почти десяти лет подготовки к мундиалю! (4)
11:01
Глава Москомспорта: Виталий Леонтьевич! Ваши заслуги в успехах нашего спорта просто неоценимы! (3)
Глава Москомспорта: Виталий Леонтьевич! Ваши заслуги в успехах нашего спорта просто неоценимы! (3)
10:40
"Злопыхательства врагов подтверждают, что Мутко на правильном пути" - депутат госдумы поздравил Мутко с юбилеем (9)
"Злопыхательства врагов подтверждают, что Мутко на правильном пути" - депутат госдумы поздравил Мутко с юбилеем (9)
08:49
Григорий Иванов: поддерживаю создание нового еврокубка - очень интересно сыграть с командами из других стран (3)
Григорий Иванов: поддерживаю создание нового еврокубка - очень интересно сыграть с командами из других стран (3)
Виталий Денисов: главное, что набрали три очка
Защитник "Крыльев Советов" Виталий Денисов ответил на вопросы журналистов после матча с "Ростовом" (1:0), передает корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.
- Самое главное - три очка. Последняя игра сезона. Очки нужны были как воздух. Можно сказать выполнили установку тренера.
- Судя по вашему состоянию победа далась потом и кровью?
- Ну, конечно. Целый тайм в меньшинстве... Играли слаженно, строго. Главное что удержали. Потом уравнялись и даже в большинстве остались (смеется). Самое главное - победа.
- Какой итог можно подвести после первой половины сезона?
- Нужно хорошо все проанализировать и подготовиться ко второй части сезона. Но пока надо прийти в себя, отдохнуть и залечить все болячки.
- Уже есть какие-то планы на отдых?
- Пока даже не знаю. Наверное дома, с родными.
- Самое главное - три очка. Последняя игра сезона. Очки нужны были как воздух. Можно сказать выполнили установку тренера.
- Судя по вашему состоянию победа далась потом и кровью?
- Ну, конечно. Целый тайм в меньшинстве... Играли слаженно, строго. Главное что удержали. Потом уравнялись и даже в большинстве остались (смеется). Самое главное - победа.
- Какой итог можно подвести после первой половины сезона?
- Нужно хорошо все проанализировать и подготовиться ко второй части сезона. Но пока надо прийти в себя, отдохнуть и залечить все болячки.
- Уже есть какие-то планы на отдых?
- Пока даже не знаю. Наверное дома, с родными.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.