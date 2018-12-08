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Виталий Денисов: главное, что набрали три очка

Защитник "Крыльев Советов" Виталий Денисов ответил на вопросы журналистов после матча с "Ростовом" (1:0), передает корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.

- Самое главное - три очка. Последняя игра сезона. Очки нужны были как воздух. Можно сказать выполнили установку тренера.

- Судя по вашему состоянию победа далась потом и кровью?

- Ну, конечно. Целый тайм в меньшинстве... Играли слаженно, строго. Главное что удержали. Потом уравнялись и даже в большинстве остались (смеется). Самое главное - победа.

- Какой итог можно подвести после первой половины сезона?

- Нужно хорошо все проанализировать и подготовиться ко второй части сезона. Но пока надо прийти в себя, отдохнуть и залечить все болячки.

- Уже есть какие-то планы на отдых?

- Пока даже не знаю. Наверное дома, с родными.
Теги: Крылья Советов Ростов Денисов В.
Сегодня, 15:34
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