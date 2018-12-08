Виталий Денисов: главное, что набрали три очка

Защитник "Крыльев Советов" Виталий Денисов ответил на вопросы журналистов после матча с "Ростовом" (1:0), передает корреспондентИван Долинин.- Самое главное - три очка. Последняя игра сезона. Очки нужны были как воздух. Можно сказать выполнили установку тренера.- Ну, конечно. Целый тайм в меньшинстве... Играли слаженно, строго. Главное что удержали. Потом уравнялись и даже в большинстве остались (смеется). Самое главное - победа.- Нужно хорошо все проанализировать и подготовиться ко второй части сезона. Но пока надо прийти в себя, отдохнуть и залечить все болячки.- Пока даже не знаю. Наверное дома, с родными.