Игроки "Спартака" вышли на поле в футболках со словами поддержки в адрес Ещенко

4? Команда вышла на поле в футболках со словами поддержки в адрес Андрея Ещенко. Вчера защитник перенес операцию на «крестах».#АнжиСпартак – 0:0 pic.twitter.com/68qWLXBOcy — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) December 8, 2018

Игроки "Спартака" вышли на поле перед матчем 17-го тура чемпионата России против "Анжи" в футболках со словами поддержки в адрес Андрея Ещенко, который выбыл на полгода.