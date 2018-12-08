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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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22:17
Сергей Силкин: в матче "Крыльев Советов" и "Ростова" "зажглась спичка", эти "спички" играют на руку только тем, кто ведет в счет
Сергей Силкин: в матче "Крыльев Советов" и "Ростова" "зажглась спичка", эти "спички" играют на руку только тем, кто ведет в счет
20:50
Сюрприз из Перу: Фарфан перевернул игру "Локомотива" с "Оренбургом", но не решил проблемы чемпиона (1)
Сюрприз из Перу: Фарфан перевернул игру "Локомотива" с "Оренбургом", но не решил проблемы чемпиона (1)
18:40
Невроз второй степени. Как ЦСКА чуть не упустил домашнюю победу в игре против 16-ой команды чемпионата (4)
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Абель Эрнандес: чувствую себя в ЦСКА как дома и хочу остаться, но решение будет принимать руководство (видео) (3)
Абель Эрнандес: чувствую себя в ЦСКА как дома и хочу остаться, но решение будет принимать руководство (видео) (3)
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16:59
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Евгений Башкиров: содержательного футбола было мало, но болельщики могут быть довольны уровнем борьбы
Игроки "Спартака" вышли на поле в футболках со словами поддержки в адрес Ещенко
Игроки "Спартака" вышли на поле перед матчем 17-го тура чемпионата России против "Анжи" в футболках со словами поддержки в адрес Андрея Ещенко, который выбыл на полгода.
4? Команда вышла на поле в футболках со словами поддержки в адрес Андрея Ещенко. Вчера защитник перенес операцию на «крестах».#АнжиСпартак – 0:0 pic.twitter.com/68qWLXBOcy— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) December 8, 2018
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