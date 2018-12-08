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Игроки "Спартака" вышли на поле в футболках со словами поддержки в адрес Ещенко

Игроки "Спартака" вышли на поле перед матчем 17-го тура чемпионата России против "Анжи" в футболках со словами поддержки в адрес Андрея Ещенко, который выбыл на полгода.

Теги: Спартак
Сегодня, 20:22
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#4  Frankenstein   (Сегодня, 22:26)
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Болеет за:
«Спартак»
Команда!
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#3  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 21:55)
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Одна поквзуха.Когда Илья Цымбаларь умер ,никто на похороны не приехал.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#2  Denx   (Сегодня, 21:07)
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Реально уже не смешно..И вправду секта какая то
Регистрация: 2.11.2017 [жалоба]
#1  Winner  бывш. Усинск (Сегодня, 20:49)
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Болеет за:
«Спартак»
Молодцы!


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Не любишь Спартак - твои проблемы.
Из-за этого нормальных людей напрягать не надо
Регистрация: 9.04.2009 [жалоба]
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