Александр Мостовой: на данный момент ничего нового не вижу, при Массимо Каррере было то же самое

Бывший полузащитник "Спартака", "Сельты" и сборной России Александр Мостовой в интервью дляпрокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Анжи" (3:0) в 17-м туре Премьер-Лиги.Предполагал победу "Спартака", но не с разгромным счётом. Вышел традиционный стартовый состав с Ханни, Зе Луишем и Луизом Адриано в атаке, Александр Ломовицкий тоже может обострить у чужих ворот... Ну и игра "Анжи" с грубыми ошибками, без спортивной агрессии, которая могла бы помогать набирать очки. Возьмём первый гол "Спартака", который последовал после глупейшего фола в своей штрафной. Вот второй пенальти я так и не понял за что был назначен. Вроде как, за игру рукой, но как там арбитры этот эпизод рассмотрели, если даже с повтора тяжело разобраться. А так, "Спартак" победил играя в полноги.Если ситуация не изменится, махачкалинцам будет очень тяжело.На данный момент ничего нового не вижу, при Массимо Каррере было то же самое, только стабильности в составе не хватало, а это очень важно. При Рауле Рианчо ситуация повторилась, а сейчас более-менее состав "красно-белых" устаканился, человек семь-восемь сейчас играют регулярно. Отсюда и изменения в результате. А так...Алжирец молодец! И когда меня ранее спрашивали о нём, я всегда выражал недоумение, почему при Каррере он не играл регулярно. Его состояние на тот момент можно было понять: человек наверняка был куплен не за маленькие деньги, игрок более-менее хорошего уровня, но его не ставят. Конечно состояние будет не самым лучшим, но сейчас Кононов на него делает ставку, и Ханни, думаю, возложенные на него надежды оправдывает.Я смотрел матч "Вильярреал" - "Сельта" (2:3), к 80-й минуте "жёлтая субмарина" проигрывала 0:3, "Сельта" их возила просто, и ещё несколько моментов не использовала. Не могу ничего сказать о состоянии "Вильярреала", но матч против "Спартака" будет очень интересным. Москвичам нужна только выигрывать, будет нелегко, но учитывая увиденное сегодня в игре с "Сельтой" - с испанцами можно будет пободаться. Хотя, конечно, "Вильярреал" остаётся фаворитом предстоящей встречи, 60 на 40 в пользу хозяев поля.