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Василий Березуцкий: Слуцкий хочет видеть меня и брата своими помощниками в "Витессе"

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий сказал, что он и его брат Алексей Березуцкий получили предложение о работе в "Виттесе".

- На днях вы летали в Голландию. Как прошла встреча с главным тренером "Витесса" Леонидом Слуцким?

- Получили от Леонида Викторовича предложение поработать в "Витессе". Он хочет нас видеть своими помощниками. Нам это интересно. Однако остается сразу несколько вещей, которые нужно сделать, чтобы поехать в Голландию.

- Какие?

- Во-первых, сдать экзамен в РФС на получение тренерской лицензии (он будет 20 декабря). Без нее – никуда. Плюс оформить рабочую визу, а это не так просто. Так что остаются загвоздки. Но если все решим, то, думаю, сможем попробовать свои силы за рубежом.

- Если все уладите, уже в январе должны присоединиться к "Витессу"?

- Да, скорее всего, в эти сроки, в январе. Пока мы обговорили такие даты. Но не стоит забегать вперед. Еще существует ряд "но".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Березуцкий Слуцкий Витесс
Сегодня, 13:30
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(1)
#3  Volodia379   (Сегодня, 15:08)
  • 0
  •  (2)
online

Молодцы они с братом даже по жизни идут вместе!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#2  EMDM   (Сегодня, 14:08)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Интересно, они и главными тренерами будут вдвоем работать в будущем?)) Или Вася главным, а Леха помощником?))
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
#1  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 13:46)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Удачи ребята!!!!!!!!!!!!!


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
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