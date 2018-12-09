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Сергей Хусаинов: третий гол "Рубина" в ворота "Зенита" отменен верно

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с отменой гола в ворота "Зенита" матче с "Рубином" (1:2) в 17-м туре чемпионата России. Встречу судила бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным.

"При подаче в штрафную был пас от игрока "Рубина". В этот момент два футболиста гостей были в положении "вне игры". Они сами себя в игру ввести не могут. И то, что Лунев поймал мяч, а потом выпустил его, не есть ошибка вратаря — не пас. Это извлечение выгоды для игрока казанцев из своего расположения на поле. Поэтому помощник Матюнина совершенно верно сигнализировал об офсайде", - цитирует Хусаинова Sport24.
Теги: Хусаинов Зенит Рубин
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