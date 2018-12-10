"Интернасьонал" проведёт переговоры с Луисом Адриано, когда он прибудет в Бразилию

«Интернасьонал» хочет арендовать нападающего московского «Спартака» Луиса Адриано. Об этом сообщает журналист R?dio Inferno Лукас Коллар в своём "твиттере".По его информации, «Интернасьонал» проведёт переговоры с форвардом, когда он прибудет в Бразилию. Луис Адриано прилетит на родину после матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом», который состоится 13 декабря.«Интернасьонал» надеется, что Луис Адриано согласится на уменьшение зарплаты ради возвращения в Бразилию. Не исключено, что футболист продлит контракт со «Спартаком», а затем перейдёт в бразильский клуб на правах аренды.31-летний Луис Адриано является воспитанником «Интернасьонала». В нынешнем сезоне он провёл 14 матчей в чемпионате России, стал автором четырёх забитых мячей, а также отдал три результативные передачи.