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Уфа Анжи
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Илья Геркус и Игорь Рабинер поругались в "твиттере"
Вчера журналист Игорь Рабинер опубликовал в своём твиттере ссылку на материал о нападающем "Локомотива" Джефферсоне Фарфане. В комментарии пришёл гендиректор "Локомотива" Илья Геркус и обвинил Рабинера в том, что тот опубликовал "враньё" про 6 килограмм лишнего веса на старте карьеры Фарфана в "Локо".
После ответа журналиста о 4 источниках и цитаты из книги Юрия Сёмина Геркус выложил фото Фарфана с медосмотра.
Рабинер же в ответ предъявил претензии к гендиректору "Локомотива" по поводу занижения заслуги Юрия Сёмина в выигранном чемпионском титуле:
"Ещё, Илья Леонидович, расскажите, что: 1) не Вы летом устами своего тогдашнего сотрудника Алексея Сиертина (другого, не экс-футболиста) запретили пресс-службе "Локо" выкладывать в клубных соцсетях информацию о том, что Сёмин признан лучшим тренером России;
2) и ещё, Илья Леонидович, расскажите, что не Вы сначала заказали и оплатили фильм о золоте "Локо", который должен был выйти в эфир на Матч ТВ, а когда людьми была потрачена куча времени и сил, зарубили его, потому что о Сёмине там было много, а о Вашем вкладе, на ваш взгляд, мало", - написал Рабинер.
После ответа журналиста о 4 источниках и цитаты из книги Юрия Сёмина Геркус выложил фото Фарфана с медосмотра.
Джефферсон Фарфан. 27 января 2017. Медосмотр в Мюнхене за день до подписания контракта с «Локомотивом». «Источникам»-диетологам привет. pic.twitter.com/FNyMaLqgn9— Илья Геркус (@ilgerkus) December 10, 2018
Рабинер же в ответ предъявил претензии к гендиректору "Локомотива" по поводу занижения заслуги Юрия Сёмина в выигранном чемпионском титуле:
"Ещё, Илья Леонидович, расскажите, что: 1) не Вы летом устами своего тогдашнего сотрудника Алексея Сиертина (другого, не экс-футболиста) запретили пресс-службе "Локо" выкладывать в клубных соцсетях информацию о том, что Сёмин признан лучшим тренером России;
2) и ещё, Илья Леонидович, расскажите, что не Вы сначала заказали и оплатили фильм о золоте "Локо", который должен был выйти в эфир на Матч ТВ, а когда людьми была потрачена куча времени и сил, зарубили его, потому что о Сёмине там было много, а о Вашем вкладе, на ваш взгляд, мало", - написал Рабинер.
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