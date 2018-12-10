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Илья Геркус и Игорь Рабинер поругались в "твиттере"

Вчера журналист Игорь Рабинер опубликовал в своём твиттере ссылку на материал о нападающем "Локомотива" Джефферсоне Фарфане. В комментарии пришёл гендиректор "Локомотива" Илья Геркус и обвинил Рабинера в том, что тот опубликовал "враньё" про 6 килограмм лишнего веса на старте карьеры Фарфана в "Локо".

После ответа журналиста о 4 источниках и цитаты из книги Юрия Сёмина Геркус выложил фото Фарфана с медосмотра.



Рабинер же в ответ предъявил претензии к гендиректору "Локомотива" по поводу занижения заслуги Юрия Сёмина в выигранном чемпионском титуле:

"Ещё, Илья Леонидович, расскажите, что: 1) не Вы летом устами своего тогдашнего сотрудника Алексея Сиертина (другого, не экс-футболиста) запретили пресс-службе "Локо" выкладывать в клубных соцсетях информацию о том, что Сёмин признан лучшим тренером России;

2) и ещё, Илья Леонидович, расскажите, что не Вы сначала заказали и оплатили фильм о золоте "Локо", который должен был выйти в эфир на Матч ТВ, а когда людьми была потрачена куча времени и сил, зарубили его, потому что о Сёмине там было много, а о Вашем вкладе, на ваш взгляд, мало", - написал Рабинер.
Теги: Геркус Рабинер Локомотив Фарфан Семин
Сегодня, 20:28
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#8  sparwik53  Виктор (Сегодня, 22:10)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Рабинер , это тот, кому синяк уже ставили?
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#7  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 21:57)
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: капля никотина
Два склочных, отвратительных жида

Три.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
#6  Антуан Грейцман  Челябинск (Сегодня, 21:57)
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Болеет за:
КАМАЗ
Какая гнусная эта штука - Рабинер. Все в ней неприятно, кроме одного - преданности исключительно одному клубу.

И еще журналистской объективности.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
#5  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:46)
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Болеет за:
«Зенит»
Какая отличная ФУТБОЛЬНАЯ новость. У меня перед домом две бабки безо всяких там ваших "твитьтерев" поссорились и даже подрались пакетами с хлебом с логотипом "Зенит"а - выкладывайте новость, будьте добры!
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#4  капля никотина  Москва (Сегодня, 20:53)
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online

Два склочных, отвратительных жида.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#3  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 20:47)
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online

Появляется ночью возле спящего Рабинера мужик в маске, в черной рубашке с широкими рукавами и воротником апаш, с дубиной.

-Ты кто? - Испуганно пискнул Раби.

- Фарфан-тюльпан!


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#2  Хлестов  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:37)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Оба не приятных чудака...но Гаврюша -это высшее зло.


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Бомж - это звучит гордо .А мартышка -обидно, но по существу.
Регистрация: 22.11.2018 [жалоба]
#1  Яamon   (Сегодня, 20:34)
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Болеет за:
«Локомотив»
т.е. рабинер обосрался на весе Фарфана, но всё равно решил до*баться хотя бы до чего-нибудь?) крайне неприятная личность
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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