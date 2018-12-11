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Игорь Акинфеев: кто мог бы сыграть меня в кино? Пускай будет Том Круз

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, кто смог бы сыграть его в кино.

"Какой актёр мог бы сыграть меня в кино? Тот, который похож на меня. Желательно, чтобы это была комедия, я их очень сильно люблю.

Ведь в жизни у нас мало веселья. Все грустные. Хочется, чтобы люди раскрепостились, стали добрее, улыбались друг другу. Какой актер? Пускай будет Том Круз", — цитирует Акинфеева официальный сайт УЕФА.
Теги: Акинфеев
Сегодня, 13:52
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#7  kuzz  Москва (Сегодня, 15:34)
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Игорька может сыграть только он сам, вдумайтесь кто так шедеврально исполнит ляп от корейцев или так вытянет ноженьку отбивая пендаль испанцев?
Представьте сцену дубль 1: Акинфеев (в его роли Круз) и Веллинтон (в его рол Скала Джонсон). Рабочее название "Столкновение в небе", ну как это сыграть, как Круз будет материться?
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
#6  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 15:11)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Том Круз на 20 лет старше тебя.Если нравятся постарше попроси Армена Джигарханяна!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#5  pisto   (Сегодня, 15:00)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
А сыграет Безруков как всегда
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#4  Spartacus1971   (Сегодня, 14:34)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну если только по величию и того и другого.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#3  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 14:20)
  • 0
  •  (4)

Жаль, Луи де Фюнес не успел. Было бы весело.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#2  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 14:10)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Похож.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#1  Saveger  СПб (Сегодня, 14:07)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Какой актёр мог бы сыграть меня в кино? Тот, который похож на меня... Какой актер? Пускай будет Том Круз

Эмиль Хирш.


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Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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