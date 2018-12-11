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Владимир Габулов: всю жизнь пашем, но для всех мы все равно "зажравшиеся футболисты"

Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов отметил, что последние годы в карьере он провел с целью повысить популярность футбола в стране.

"Возвращаясь в футбол два года назад, решил во что бы то ни стало вернуться и в сборную, принести пользу в любом качестве, чтобы наш футбол в обществе стали любить и уважать.

Громкие слова, но я болезненно к этому относился и не понимал: как так? Наше поколение всю жизнь играет, пашет, добивается каких-то результатов на международной арене, а нас всех под одну гребенку: "Вы все —- зажравшиеся футболисты".

Я для себя решил, что должен сделать все, чтобы наш футбол стал снова популярен. Конечно, одному это сделать невозможно, но я должен был внести свою лепту. После ЧМ понял, что нам удалось это сделать, с чувством выполненного долга можно заканчивать карьеру", — приводит слова Габулова Матч ТВ.
Теги: Габулов
Сегодня, 16:53
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26
(6)
#26  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 19:00)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
А лично Габулов каких результатов на международной арене достиг? Пропуская по 4 гола с 4 ударов от любой команды играя за Брюгге? Так епте - сколько из реальных пахарей с завода или с шахты сможет также? Да любой! Я, работая в офисе в сумасшедшем режиме без минуты расслабона, не считаю себя даже на чуть-чуть пахарем - пахари это люди на заводах, в полях, в шахтах, электромонтеры, высотники! Эти люди реально пашут! А вы работая в половину меньше часов в день, не имея реальных достижений, но получая охрененную зарплату, о которой простые люди и не мечтают - считаете себя пахарями? Да вы даже после тренировки ленитесь остаться и отработать какие-то элементы!
И что интересно - чем меньше вклад футболиста в дело, тем больше он звездит в интервью...
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#25  nofrills  Москва (Сегодня, 18:50)
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Болеет за:
«Динамо» М
таких пахарей закапывать надо
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#24  yuri  спб (Сегодня, 18:49)
  • 0
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online

Не греет звезда
Китайская морда
Разорвана нить
Сожжен последний мост
Власть всласть
И только кот останется навсегда


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#23  truten74   (Сегодня, 18:47)
  • 0
  •  (0)

В футболе много идиотов, не он один.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#22  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:45)
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
мы пахали
мы пахали
часик по полю шагали
мы пахали
мы пахали
миллионы получали
мы пахали
мы пахали
наши ноженьки устали

мы немножко подождём- и опять пахать начнём.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#21  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:29)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Иногда лучше жевать чем говорить
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#20  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 18:19)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
afelayz,
Точно,с чудинкой.....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#19  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 18:11)
  • +6
  •  (6)
online

И сколько гектаров он вспахал стоя в воротах? Те же, кто пашут по-настоящему - теперь будут пахать до 65. А зажравшиеся футболисты уже в 35 на "заслуженном" отдыхе.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#18  EMDM   (Сегодня, 17:59)
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Володь, а шахтеры не пашат всю жизнь? Или мужики на заводе не пашат? При этом и получают еще в десятки раз меньше, а работают до самой пенсии в отличии от вас. Конечно, под одну гребенку нельзя всех подводить, но и понять тоже можно людей..
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
#17  Сибирячок   (Сегодня, 17:58)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
мы с трактором пахали...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#16  karfagen  Dresden (Сегодня, 17:55)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
благо в литейке отдыхают или врач на скорой прохлаждается


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
#15  Николаич  Московская обл (Сегодня, 17:48)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
особенно ,Павел Погребняк...истинный пахарь...


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"советую не советую давать советы" цитата Новик FCDIN.COM
Регистрация: 12.03.2010 [жалоба]
#14  Мганга любит футбол  ЛО Санкт-Петербург (Сегодня, 17:40)
  • -3
  •  (5)

пашет вроде пахарь или эта метафора такая
Цитата: генератор
Ты занимаешься любимым ( или единственным,что умеешь) делом и получаешь за это ооооочень приличные деньги.Для человека это предел счастья.

для меня -нет для тебя- да разница в наследии и приоритетах
вы постоянно всю совю историю пасть на успешных людей разивали.нкито никому не запрещает развивать свою спортивную карьеру (тока рабам нельзя они рабы) кто нехочет кто ленится у всех есть шанс деньги он тоже не ворует
мужик у тебя рабский менталитет ту русский я угадал
Цитата: генератор
Ты или играй или пиарься.Удались из все соцсетей и содержи детскую спортивную...

эта ваще ты кто епта он канеш тебя не читает не напрягайся но все же смишно и забавно
Регистрация: 25.10.2013 [жалоба]
#13  nami-sv   (Сегодня, 17:37)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Пахари,блин.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
#12  afelayz  Россия, Красноярск (Сегодня, 17:36)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Енисей»
Смешной. )
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
#11  ivasi  Ростов-на-Дону (Сегодня, 17:36)
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Ростов»
Это ж какие результаты на международной арене ты заработал? Вы твари ещё рот открываете, или на заводе поработай, контрацептив
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#10  Савелий  Россия (Сегодня, 17:34)
  • +6
  •  (8)

Ща, шахтеров перекосило.... А мужики из литейки вздрогнули...((
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
#9  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:34)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
4 часа в день тренировки. Пашут они там
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#8  stepanmlc   (Сегодня, 17:26)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Настоящие слова депутата


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#7  нико  калуга (Сегодня, 17:26)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
вО УРОД-ПАХАРЬ.
Регистрация: 9.06.2015 [жалоба]
#6  lanc77  Ульяновск (Сегодня, 17:23)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
оху-ие футболеры..пашут они...а люди у станков или в поле,в шахте отдыхают. так в свое удовольствие...что же вы все на заводы не идете.

молчал бы лучше.
Регистрация: 30.07.2013 [жалоба]
#5  Blessing  Спб (Сегодня, 17:17)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
но для всех мы "зажравшиеся футболисты"

Не для всех, смотря из какого клуба.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 17:16)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Если бы не земляк то ты в сборную и близко не попал, а насчет пахоты это ты очень даже ошибаешься за такие иждивенческие зарплаты в футболе нужно уже сборной России быть в первой а не в пятой десятке рейтинга. Ну больной чиновник и бредит.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#3  генератор  тверь (Сегодня, 17:14)
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Ты занимаешься любимым ( или единственным,что умеешь) делом и получаешь за это ооооочень приличные деньги.Для человека это предел счастья. Ты или играй или пиарься.Удались из все соцсетей и содержи детскую спортивную школу.Одну,две,сколько потянешь.А потом,мальчишки,выпрастут и скажут,кто им помог,кто на путь истинный наставил.Вот это внести свою лепту.
Регистрация: 25.11.2017 [жалоба]
#2  bymer  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:05)
  • +26
  •  (26)
Болеет за:
«Зенит»
никто не заставлял пахать, шел бы на завод отдыхать
Регистрация: 13.02.2008 [жалоба]
#1  patriot  Russia Krasnodar (Сегодня, 16:58)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Краснодар»
вышел бы хоть один раз в ринг, тогда бы понял усё и сразу. Хто бы говорил о пахоте...


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!"
(С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
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