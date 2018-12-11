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Рагнар Сигурдссон принес извинения самарскому болбою и подарил ему футболку

Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон извинился перед болбоем, в сторону которого он выбил мяч в матче с "Крыльями Советов" (0:1), в результате чего на поле началась потасовка.

После матча остывший исландец встретился с мальчиком, принес ему свои извинения и подарил футболку.

"Привет, мой друг. Рад, что ты в порядке. Я был слишком эмоционален в тот момент. Ты хороший парень и мне жаль, что так произошло.Спасибо, что рассказал мне о том, что ты в порядке. Удачи тебе в будущем" – написал болбою Сигурдссон.

ФК "Ростов"
Теги: Ростов Сигурдссон
Сегодня, 17:39
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(3)
#4  nofrills  Москва (Сегодня, 18:52)
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  •  (0)
Болеет за:
«Динамо» М
нормально, думаю парень зла не держит
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#3  nedva  Russia (Сегодня, 18:08)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
По-мужски. Молодец!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#2  nami-sv   (Сегодня, 18:07)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Поступок козла.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
#1  кацо  sirop4ik (Сегодня, 17:51)
  • +1
  •  (1)
online

болбою Крыльев майку Ростова? лучше б ковёр тогда уж подогнал
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
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