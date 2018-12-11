Рагнар Сигурдссон принес извинения самарскому болбою и подарил ему футболку

Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон извинился перед болбоем, в сторону которого он выбил мяч в матче с "Крыльями Советов" (0:1), в результате чего на поле началась потасовка.После матча остывший исландец встретился с мальчиком, принес ему свои извинения и подарил футболку."Привет, мой друг. Рад, что ты в порядке. Я был слишком эмоционален в тот момент. Ты хороший парень и мне жаль, что так произошло.Спасибо, что рассказал мне о том, что ты в порядке. Удачи тебе в будущем" – написал болбою Сигурдссон.