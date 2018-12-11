Дмитрий Белоруков написал заявление об уходе из "Анжи"

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов заявил, что защитник Дмитрий Белоруков написал заявление об уходе из клуба.– Да, это так. Написал заявление в клуб.– Только он.– Очень сложно прогнозировать... Все занимаются вопросом. Пытаемся найти дополнительные источники финансирования. Но конкретики нет. Спланировали сборы ,но как будет дальше.... По второй части сезона сейчас тоже ничего не могу сказать. В течение месяца, думаю, что-то прояснится.