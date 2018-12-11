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Дмитрий Белоруков написал заявление об уходе из "Анжи"

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов заявил, что защитник Дмитрий Белоруков написал заявление об уходе из клуба.

– Правда, что Дмитрий Белоруков изъявил желание покинуть клуб?

– Да, это так. Написал заявление в клуб.

– Кто еще?

– Только он.

– Когда может наступить ясность по поводу будущего "Анжи"?

– Очень сложно прогнозировать... Все занимаются вопросом. Пытаемся найти дополнительные источники финансирования. Но конкретики нет. Спланировали сборы ,но как будет дальше.... По второй части сезона сейчас тоже ничего не могу сказать. В течение месяца, думаю, что-то прояснится.

"СЭ"
Теги: Анжи Белоруков
Сегодня, 20:48
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