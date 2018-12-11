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Дмитрий Селюк: Яя Туре в России? Да, это возможно, почему нет

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника Яя Туре, прокомментировал уход своего клиента из «Олимпиакоса» спустя три месяца после подписания контракта, а также не исключил переезд ивуарийского футболиста в Россию.

«Хочу прокомментировать ситуацию для того, чтобы некоторые нерадивые журналисты не использовали ее, искажая факты. Если бы Яя имел проблемы в футбольном аспекте, то не ушел бы сам через три месяца при контракте на год. А клуб, даже если бы хотел, не смог бы расстаться с ним по собственному желанию, не выплатив компенсацию за расторжение контракта.

Яя не получил ни на один евро больше положенного ему за эти три месяца — сентябрь, октябрь и ноябрь. Более того, деньги за 11 дней декабря мы оставили «Олимпиакосу». Это говорит о том, что Яя приходил не за деньгами, а для того, чтобы реально помочь клубу в различных качествах.

Однако многие его просьбы и пожелания, к сожалению, были удовлетворены не совсем так, как хотелось бы. Это разочаровало Яя, и он обратился к хозяину клуба с просьбой о расторжении контракта. Иногда профессиональные люди сталкиваются с определенным непониманием. Яя не увидел той поддержки работников клуба, на которую рассчитывал. И в связи с этим абсолютно бескорыстно сам попросил о расторжении контракта.

Желаю удачи «Олимпиакосу». Возможно, как указано на официальном сайте клуба, их с Туре пути в дальнейшем еще пересекутся. Яя навсегда запомнит то, как его встречали фанаты, которых он уважает и чтит.

Возможен ли теоретически вариант, при котором Туре окажется в России? Да, это возможно, почему нет. Уверен, Яя не помешает ни одной команде. Это футболист серьезного уровня, выигравший в клубном футболе все, что возможно. Моуринью любит показывать три пальца, намекая на то, что он три раза выиграл английскую Премьер-лигу. Туре может показать то же самое, и к этому надо относиться с уважением.

В январе открывается трансферное окно, и мы будем изучать другие варианты продолжения карьеры. Безусловно, Яя еще хочет играть, он в форме, и можно даже посмотреть по InStat, что, например, в матче с «Миланом» он достойно смотрелся, хотя к тому моменту еще не набрал оптимальную форму.

Яя будет открыт для предложений. И я думаю, что многие захотят увидеть его в своих рядах не только как футболиста, но и как человека, который может помочь своим опытом любому клубу», — сказал Селюк в интервью Sport24.
Теги: Селюк
Вчера, 21:54
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9
(4)
#9  Manchester United   (Вчера, 23:01)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Хитрый Лис
А в спартак именно такое.

Вашим рваным жопам виднее
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#8  sssh53  Москва (Вчера, 22:53)
  • -1
  •  (1)

Селюк - торговец с рынка, желающий скинуть залежалый товар
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#7  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Вчера, 22:15)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Нах в России не нужен,черная ябеда.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#6  vermis_64  Санкт-Петербург (Вчера, 22:09)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Кому нужно это постоянно обиженное, наглое существо?
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#5  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 22:08)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Manchester United
В зенит и не такое брали

А в спартак именно такое.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Вчера, 22:02)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Селюк - торговец чёрным деревом.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Manchester United   (Вчера, 22:02)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«МЮ»
В зенит и не такое брали
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#2  utekay  Россия (Вчера, 21:58)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
он же негр...нельзя ему к нам, здесь негров убивают пачками


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 21:57)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Задолбал этот хохол торговец неграми
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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