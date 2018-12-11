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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Дмитрий Селюк: Яя Туре в России? Да, это возможно, почему нет
Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника Яя Туре, прокомментировал уход своего клиента из «Олимпиакоса» спустя три месяца после подписания контракта, а также не исключил переезд ивуарийского футболиста в Россию.
«Хочу прокомментировать ситуацию для того, чтобы некоторые нерадивые журналисты не использовали ее, искажая факты. Если бы Яя имел проблемы в футбольном аспекте, то не ушел бы сам через три месяца при контракте на год. А клуб, даже если бы хотел, не смог бы расстаться с ним по собственному желанию, не выплатив компенсацию за расторжение контракта.
Яя не получил ни на один евро больше положенного ему за эти три месяца — сентябрь, октябрь и ноябрь. Более того, деньги за 11 дней декабря мы оставили «Олимпиакосу». Это говорит о том, что Яя приходил не за деньгами, а для того, чтобы реально помочь клубу в различных качествах.
Однако многие его просьбы и пожелания, к сожалению, были удовлетворены не совсем так, как хотелось бы. Это разочаровало Яя, и он обратился к хозяину клуба с просьбой о расторжении контракта. Иногда профессиональные люди сталкиваются с определенным непониманием. Яя не увидел той поддержки работников клуба, на которую рассчитывал. И в связи с этим абсолютно бескорыстно сам попросил о расторжении контракта.
Желаю удачи «Олимпиакосу». Возможно, как указано на официальном сайте клуба, их с Туре пути в дальнейшем еще пересекутся. Яя навсегда запомнит то, как его встречали фанаты, которых он уважает и чтит.
Возможен ли теоретически вариант, при котором Туре окажется в России? Да, это возможно, почему нет. Уверен, Яя не помешает ни одной команде. Это футболист серьезного уровня, выигравший в клубном футболе все, что возможно. Моуринью любит показывать три пальца, намекая на то, что он три раза выиграл английскую Премьер-лигу. Туре может показать то же самое, и к этому надо относиться с уважением.
В январе открывается трансферное окно, и мы будем изучать другие варианты продолжения карьеры. Безусловно, Яя еще хочет играть, он в форме, и можно даже посмотреть по InStat, что, например, в матче с «Миланом» он достойно смотрелся, хотя к тому моменту еще не набрал оптимальную форму.
Яя будет открыт для предложений. И я думаю, что многие захотят увидеть его в своих рядах не только как футболиста, но и как человека, который может помочь своим опытом любому клубу», — сказал Селюк в интервью Sport24.
«Хочу прокомментировать ситуацию для того, чтобы некоторые нерадивые журналисты не использовали ее, искажая факты. Если бы Яя имел проблемы в футбольном аспекте, то не ушел бы сам через три месяца при контракте на год. А клуб, даже если бы хотел, не смог бы расстаться с ним по собственному желанию, не выплатив компенсацию за расторжение контракта.
Яя не получил ни на один евро больше положенного ему за эти три месяца — сентябрь, октябрь и ноябрь. Более того, деньги за 11 дней декабря мы оставили «Олимпиакосу». Это говорит о том, что Яя приходил не за деньгами, а для того, чтобы реально помочь клубу в различных качествах.
Однако многие его просьбы и пожелания, к сожалению, были удовлетворены не совсем так, как хотелось бы. Это разочаровало Яя, и он обратился к хозяину клуба с просьбой о расторжении контракта. Иногда профессиональные люди сталкиваются с определенным непониманием. Яя не увидел той поддержки работников клуба, на которую рассчитывал. И в связи с этим абсолютно бескорыстно сам попросил о расторжении контракта.
Желаю удачи «Олимпиакосу». Возможно, как указано на официальном сайте клуба, их с Туре пути в дальнейшем еще пересекутся. Яя навсегда запомнит то, как его встречали фанаты, которых он уважает и чтит.
Возможен ли теоретически вариант, при котором Туре окажется в России? Да, это возможно, почему нет. Уверен, Яя не помешает ни одной команде. Это футболист серьезного уровня, выигравший в клубном футболе все, что возможно. Моуринью любит показывать три пальца, намекая на то, что он три раза выиграл английскую Премьер-лигу. Туре может показать то же самое, и к этому надо относиться с уважением.
В январе открывается трансферное окно, и мы будем изучать другие варианты продолжения карьеры. Безусловно, Яя еще хочет играть, он в форме, и можно даже посмотреть по InStat, что, например, в матче с «Миланом» он достойно смотрелся, хотя к тому моменту еще не набрал оптимальную форму.
Яя будет открыт для предложений. И я думаю, что многие захотят увидеть его в своих рядах не только как футболиста, но и как человека, который может помочь своим опытом любому клубу», — сказал Селюк в интервью Sport24.
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