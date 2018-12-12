Шамиль Газизов: новый стадион "Уфы" будет рассчитан на 15-17 тысяч мест и с закрытой крышей

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов поделился планами по строительству нового стадиона клуба."Работы по новому стадиону уже ведутся. Намерения по строительству у республики есть. Сейчас выбирается место, какая будет геолокация. Место должно быть удобным, чтобы добраться до него и не только приходить на футбол, но и проводить свободное время.По нашему мнению, стадион должен быть небольшой, компактный и с закрытой крышей. Должен соответствовать всем нормам проведения международных матчей, вплоть до 1/2 финала Лиги Европы и 1/4 финала Лиги чемпионов. Большой стадион на 30-40 тысяч мы не потянем, но 15-17 тысяч мест вполне", – сказал Газизов.