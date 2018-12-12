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Шамиль Газизов: новый стадион "Уфы" будет рассчитан на 15-17 тысяч мест и с закрытой крышей

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов поделился планами по строительству нового стадиона клуба.

"Работы по новому стадиону уже ведутся. Намерения по строительству у республики есть. Сейчас выбирается место, какая будет геолокация. Место должно быть удобным, чтобы добраться до него и не только приходить на футбол, но и проводить свободное время.

По нашему мнению, стадион должен быть небольшой, компактный и с закрытой крышей. Должен соответствовать всем нормам проведения международных матчей, вплоть до 1/2 финала Лиги Европы и 1/4 финала Лиги чемпионов. Большой стадион на 30-40 тысяч мы не потянем, но 15-17 тысяч мест вполне", – сказал Газизов.

ФК "Уфа"
Теги: Газизов Уфа
Сегодня, 11:15
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#2  sergey3709   (Сегодня, 11:49)
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online

Правильно,лучше меньше но лучше с крышей для наших зон
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#1  Батька   (Сегодня, 11:49)
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online

Уфа, Урал, Крылья ...и дальше туда на восток надо всем командам такие строить с крышей ...с подогревом ...на 15-20 тысяч мест !!

Урал и крылья куйню.пострлили за гос деньги ...интересно им как то можно крышу приделать ? Морозы в декабре уже минус 20 ...как играть ...а так крышу закрыли, обогрев включили и красота ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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