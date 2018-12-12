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"Урал" расторг контракт с Алексеем Евсеевым

Хавбек "Урала" Алексей Евсеев покинул команду

Екатеринбургский клуб и 24-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Бывший хавбек петербургского "Зенита" выступал за "Урал" с 2017 года.

Sport24
Теги: Урал Евсеев
Сегодня, 13:50
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