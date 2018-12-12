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"Зенит" летом отказался приобретать Сорокина за 30 млн рублей

"Зенит" отказался от приобретения защитника казанского "Рубина" Егора Сорокина летом 2018 года, сообщает ФАН.

Сине-бело-голубые могли приобрести футболиста за 30 млн рублей, однако стороны не смогли договориться из-за возможной зарплаты спортсмена. Его представители просили у клуба €50 тыс в месяц. Заместитель спортивного директора Вячеслав Малафеев высказался против подписания игрока казанцев из-за высоких запросов Сорокина.
Теги: Сорокин Зенит
Сегодня, 17:34
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#17  kurynin60  г. Курск (Сегодня, 19:19)
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online

Спартаку надо под суетиться в отношении Сорокина, тем более. что зенит с ним лоханулся и отказал. Уважающий себя футболист второй раз не пойдет в это болото.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#16  mongolor  СПБ (Сегодня, 19:17)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Философия такая у нас, зенитовская.....не меняется аж со времен Сергея Дмитриева . Иметь бесполезную мачту в штрафной это наше все! Какие там Сорокины,Джорджевичи, если есть Заболотный, забивающий по два в сезон!
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
#15  kurynin60  г. Курск (Сегодня, 19:12)
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online

600 тыс евро в год, это были копейки по сравнению с зарплатами аргентосов и Дюбы. Сорокин показал чего и сколько он стоит. в матче сзенитом. Не увидели болотные перспективного футболиста))).
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#14  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 18:47)
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
хоть Салаха с Гризманом купи - толку ноль,
так хоть на умное лицо Заболотного на лавке приятно смотреть stuck_out_tongue_winking_eye


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Спартак - без Глушакова (с)
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#13  KecoH  Kazan (Сегодня, 18:38)
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Болеет за:
«Рубин»
Какая там жадность. Трансфер в 500 000 баксов. Даже не 1 млн. Это копейки по футбольным меркам же. Но з.п. высоковата, конечно. Хз как по другим лавочникам Зенита, конечно. Я думал Сорокин зарабатывает около 1 млн в месяц...но тут намного больше оказалось.
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
#12  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:33)
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Ай да Славуня, топ
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#11  cska1971  Москва (Сегодня, 18:27)
  • +3
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Цитата: Гринч
И правильно...30 лямов....Он кто ? Месси или Роналдо?


РУБЛЕЙ!
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#10  Гринч  СПб (Сегодня, 18:18)
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И правильно...30 лямов....Он кто ? Месси или Роналдо? Он г....о одну игру сыграл и всё.....давайте теперь везде писать что он супер -супер....


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Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
#9  Sp1ke  Череповец (Сегодня, 18:13)
  • +7
  •  (7)

Заиграл у Бердыева - не факт, что заиграл бы в Зените...


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Пришел, увидел... ужаснулся, ушел и больше не вернулся...
Регистрация: 26.10.2007 [жалоба]
#8  Imp  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:03)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мевля+ рыжая борода Новосельцев
У Бердыева похоже любой защитник будет знать что делать в одной определённой системе.
Уже было, надо больше лучше Скроботова наигрывать... хотя мы и это не делаем


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Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009 [жалоба]
#7  Skyline  СПБ (Сегодня, 18:02)
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  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
вот же малафеев паразит. только вредит клубу


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это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#6  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 17:59)
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Болеет за:
«Кубань»
600 к евро в год по меркам футболистов ПЛ не такая уж и большая ЗП.


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#5  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 17:53)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
"Чё-то я очкую, Славик. Думаешь прокатит?
Да ты успокойся! Всё прокатит!" (c) smile


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Спартак - без Глушакова (с)
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#4  diego milito 22   (Сегодня, 17:46)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
В "Спартак" перейдет свободным агентом.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#3  Freddy   (Сегодня, 17:45)
  • -1
  •  (7)

Малафеев топ менеджер епт joy
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 17:42)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
laughing


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  Sergeevich   (Сегодня, 17:36)
  • +10
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Повезло парню.

Тот случай, когда жадность помогла в карьерном росте)
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
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