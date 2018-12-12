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Александр Кержаков: по-мирному Милана не хочет

Экс-форвард сборной России Александр Кержаков рассказал о видео с рыдающим сыном, которое выложил в инстаграм.

"Вчера я предложил Милане забрать ребенка, она сначала согласилась, потом отказалась. Давайте будем честными друг перед другом, хватит поливать грязью меня и моих родных. Это видео было снято 4 дня назад, она приехала через два дня после этого видео с корреспондентами и адвокатом забирать ребенка. Якобы чтобы не наносить ребенку психологическую травму. Вот так у них проходит общение.

Мне сказали, что я препятствую их общению. На записи видно, что не препятствую. Обвиняли в том, что не даю забрать ребенка. Пожалуйста, если она хочет. Она могла сегодня приехать и забрать его, но выбрала другое. Нужно уже соотносить, что кому нужно, а кому не нужно. Это видео показывает как проходят их встречи. И сказка о том, что ребенок кидается ей на шею и называет мамой… Давайте будем честными, можно говорить за спиной все что угодно. По-мирному, как я понял, она говорить не хочет, хотя я предлагал.

Рекомендация суда была договориться миром, я был только за, чтобы не травмировать больше ребенка, чтобы закончилась вся грязь вокруг нас, чтобы нормально его воспитывать. У нас равные права с женой. Но человек выбирает клеветать и оскорблять меня, приписывать мне какую-то ерунду. Я делаю все ради интересов ребенка, чтобы ему было хорошо.

Перед этим видео она говорила: "Ты мешаешь мне наладить контакт с ребенком, я хочу остаться с ним один на один". Это ее выбор, но после того, как прошла минута безудержного крика, я открыл дверь, на этом встреча закончилась. Ребенка еще успокаивали около часа, на следующий день она попросила посидеть и помочь наладить контакт с ребенком. Я пытался помочь ребенку не бояться ее, тихо вышел, он спокойно стал играть с ней около получаса, потом потерял интерес и пришел в комнату, где мы сидели с ее братом. На этом ее встреча закончилась.

Я не против, чтобы она налаживала контакт, пускай она это делает. Не надо кидаться фразами, что "я поеду ребенка забирать" и брать с собой 500 журналистов. Для чего это? Я за то, чтобы меньше всего наносилось ребенку вреда. Не нужно провоцировать. Если она хотела бы забрать ребенка, то давно бы забрала. Не надо меня пугать судебными исками. Я предложил забрать ребенка, она этого не сделала.

Ребенок с февраля месяца видел ее пять раз, у него реакция как на чужого постороннего человека. Ребенку нужно привыкать к ней. Не надо вытаскивать ребенка из дома, где о нем заботятся и любят. Он будет орать как резанный при встрече с матерью. Это что, нормально? Я считаю, это ненормально.

Нормально — это когда мама наладит связь с ребенком, когда он сам будет к ней идти на руки. Тогда спокойно она может забирать его на какое-то время домой к себе", - цитирует Кержакова Sport24.
Теги: Кержаков
Сегодня, 18:18
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#1  Ssakoll2  Столица Российской Империи (Сегодня, 18:51)
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Болеет за:
«Зенит»
Мляя... у меня сейчас ситуация точ-в-точь почти.... Если кто-то может по способствовать - напишите в личку.
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
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