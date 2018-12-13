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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Массимо Каррера в голосовании за лучшего игрока года не выбрал ни одного спартаковца
Сегодня был выбран обладатель награды – Лучший игрок 2018 года по версии "СЭ", РФС и РПЛ.
Им стал нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. В голосовании приняли участие все тренеры клубов премьер-лиги. Свой выбор сделал также экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера. Примечателен тот факт, что в свою пятерку он не включил ни одного спартаковца.
Выбор Карреры:
1. Денис Черышев ("Валенсия")
2. Артем Дзюба ("Зенит")
3. Марио Фернандес (ЦСКА)
4. Леандро Паредес ("Зенит")
5. Федор Чалов (ЦСКА)
"СЭ"
Им стал нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. В голосовании приняли участие все тренеры клубов премьер-лиги. Свой выбор сделал также экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера. Примечателен тот факт, что в свою пятерку он не включил ни одного спартаковца.
Выбор Карреры:
1. Денис Черышев ("Валенсия")
2. Артем Дзюба ("Зенит")
3. Марио Фернандес (ЦСКА)
4. Леандро Паредес ("Зенит")
5. Федор Чалов (ЦСКА)
"СЭ"
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