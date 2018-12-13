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Массимо Каррера в голосовании за лучшего игрока года не выбрал ни одного спартаковца

Сегодня был выбран обладатель награды – Лучший игрок 2018 года по версии "СЭ", РФС и РПЛ.

Им стал нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. В голосовании приняли участие все тренеры клубов премьер-лиги. Свой выбор сделал также экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера. Примечателен тот факт, что в свою пятерку он не включил ни одного спартаковца.

Выбор Карреры:

1. Денис Черышев ("Валенсия")
2. Артем Дзюба ("Зенит")
3. Марио Фернандес (ЦСКА)
4. Леандро Паредес ("Зенит")
5. Федор Чалов (ЦСКА)

"СЭ"
Теги: Каррера Спартак Дзюба
Сегодня, 15:44
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(4)
#16  Liberator  Монако (Сегодня, 16:46)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Трезвый взгляд на ситуацию, он мне всегда нравился. Ну, а для Спартака это будет уроком, чего они еще ждали, после своих "респектов" тренеру-чемпиону, говнюки.
Регистрация: 3.04.2016 [жалоба]
#15  yuri  спб (Сегодня, 16:44)
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: pivo69
Нормальный список,только Дзюбу он
зря вписал,нехрена деревьям там делать...
А из спартаковцев некого включить,
к огромному сожалению.

Кот убрал лапой минусы. Дзюба объективно техничный нап , школу не зарыть. Хотя габариты ему мешают полностью раскрыть свой потенциал , да и поздно уже. Характер тоже не простой момент. Каррера прав.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#14  МАРТ  тюмень (Сегодня, 16:35)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
А он не так глуп.

не на столько, как ты? smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#13  pivo69  Германия (Сегодня, 16:33)
  • -1
  •  (1)
online

Выбор Карреры:

1. Денис Черышев ("Валенсия")
2. Артем Дзюба ("Зенит")
3. Марио Фернандес (ЦСКА)
4. Леандро Паредес ("Зенит")
5. Федор Чалов (ЦСК

Нормальный список,только Дзюбу он
зря вписал,нехрена деревьям там делать...
А из спартаковцев некого включить,
к огромному сожалению.
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#12  Blessing  Спб (Сегодня, 16:24)
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
выбор карреры сказал о многом.

Ой, о многом, просто негодяй, и как вы с ним таким жили то всё это время, с Иудой. angry


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#11  yuri  спб (Сегодня, 16:22)
  • -5
  •  (5)
online

имеет полное право . Кот бы на первое место поставил заключенных, поскольку их шаг со стулом в мировой истории- не пустой след.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#10  murchelo06  Magas (Сегодня, 16:22)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
для фратрии
Регистрация: 9.06.2011 [жалоба]
#9  Сибирячок   (Сегодня, 16:21)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
Так из своей команды не кто и не выбирал ...клоуны на сайте

не надо врать. Ограничений не было. Сёмин троих из Локо выбрал

выбор карреры сказал о многом.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#8  iDEAD  Череповец (Сегодня, 16:14)
  • -3
  •  (3)

проститути говнянди bowtie
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#7  Blessing  Спб (Сегодня, 16:08)
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
А он не так глуп.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#6  vvSpartak   (Сегодня, 16:07)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: trachok
Новость-провокация конечно, там вроде как условие есть что из своей команды выбирать нельзя, или я ошибаюсь

Цитата: Батька
Так из своей команды не кто и не выбирал ...клоуны на сайте

Гончаренко из цска поставил в свою пятерку только одного не армейца –Дзюбу Кононов из "Спартака" отправил спартаковцев на первые три места.


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
#5  Xar  Москва (Сегодня, 16:06)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: trachok
там вроде как условие есть что из своей команды выбирать нельзя, или я ошибаюсь

можно за кого угодно голосовать, в том числе и за своего. Семак Дзюбу на первое место поставил, Гончаренко Акинфеева.

– Бывший главный тренер "Спартака" Каррера сенсационно не включил в топ-5 ни одного спартаковца.

– Гончаренко из ЦСКА поставил в свою пятерку только одного не армейца – Дзюбу. Кононов из "Спартака" отправил спартаковцев на первые три места.

– У Семина из "Локомотива" лучший железнодорожник в списке – защитник Кверквелия (2 место).

– У Бердыева в топ-5 нет ни одного футболиста из Казани, а первые трое – армейцы, в их числе Ахметов, который только-только ушел из "Рубина" в ЦСКА.

– У Семака из "Зенита" всего один свой игрок – Дзюба (1).
Регистрация: 20.10.2013 [жалоба]
#4  Батька   (Сегодня, 16:04)
  • +1
  •  (7)

Так из своей команды не кто и не выбирал ...клоуны на сайте
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#3  Realist2000   (Сегодня, 15:55)
  • -1
  •  (11)

Лучшим был Зобнин.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#2  trachok   (Сегодня, 15:48)
  • +9
  •  (15)
online
Болеет за:
ЦСКА
Новость-провокация конечно, там вроде как условие есть что из своей команды выбирать нельзя, или я ошибаюсь
Регистрация: 12.05.2013 [жалоба]
#1  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 15:45)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Ростов»
joy joy joy
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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