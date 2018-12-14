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Сергей Прядкин рассказал о сумме призовых, которую получит чемпион Премьер-лиги

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о бюджете лиги и о призовых.

"Бюджет премьер-лиги остался на прошлогоднем уровне – это примерно 50 миллионов долларов. Победитель турнира получит около 5 млн долларов призовых", - цитирует Прядкина "СЭ".

Теги: Прядкин
Сегодня, 10:53
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#1  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 11:18)
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Болеет за:
ЦСКА
Победитель турнира получит около 5 млн долларов призовых

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Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
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