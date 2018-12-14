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Агент: Влашич и Марио стоят примерно 30 млн, Чалов - в районе 8 млн евро

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал об актуальной трансферной стоимости лидеров ЦСКА.

"Сколько арендованный Влашич? Примерно 30 миллионов. Хорват ни в чем не уступает Головину, который был продан в "Монако" за такую же сумму. Фернандес - тоже тридцатка. А Ахметова и, например, Ивана Облякова я бы оценил в 3-5 миллионов. Они будут прогрессировать.

Чалов - зависимый нападающий. Ни один европейский гранд не будет переделывать под него свою игру. Для этого надо быть Златаном или Суаресом. Поэтому есть сложности… По нему могут поступить предложения от клубов-середняков из Испании или Франции. Цена будет в районе 8 миллионов", — приводит слова агента Советский спорт.
Теги: ЦСКА Влашич Марио Фернандес Чалов Обляков Ахметов
Сегодня, 14:06
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#6  cska1971  Москва (Сегодня, 16:17)
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Цитата: Городовой
В каком месте Фернандес стоит тридцать


В Петербурге. И даже не пытайся спорить...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#5  american boy   (Сегодня, 15:32)
  • +1
  •  (1)

Городовой, пока лимит их можно бомжам по десятке скинуть, было бы желание
Регистрация: 15.09.2016 [жалоба]
#4  Borg  Burg (Сегодня, 15:27)
  • +2
  •  (6)

Цитата: diego milito 22
Скачет Марио как стрекозёл, полу-деревянный


Эка чушку вонючую прибило)))) Деревянных свиней мы вчера видели. Весь вонючий спартачок и половины Марио не стоит. За вашу кучу гавна никто и 10-ки не даст , оптом.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#3  diego milito 22   (Сегодня, 14:45)
  • -6
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Болеет за:
«Спартак»
Скачет Марио как стрекозёл, полу-деревянный. Винисиус Жуниор клоуна из него делал на протяжении первой половины матча.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#2  Городовой  Россия (Сегодня, 14:27)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
В каком месте Фернандес стоит тридцать,а Ахметов дорос до пятерки с Обляковым когда?Агенты у нас неадекватные,лишь бы свой процент урвать с продажи.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#1  cska1971  Москва (Сегодня, 14:22)
  • 0
  •  (4)

Шакалы, дайте команде играть спокойно!
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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