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Рауль Рианчо: Кононов? Команда приобретает тренерский почерк спустя время

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо отметил, что пока рано говорить по итогах работы Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых.

– Олег Кононов провел в "Спартаке" уже шесть игр – столько же, сколько и вы. Считаете, что отработали бы этот отрезок лучше, чем он?

– Сложно сказать. Мой короткий период во главе клуба вышел куда более грустным и тяжелым – у меня не было ни малейшей поддержки со стороны фанатов. Я чувствовал уважение со стороны клуба и журналистов, но на трибунах творился ад, вы сами все видели. Работать в такой обстановке невероятно сложно. Не знаю, какие отношения у болельщиков с новым тренером – меня они не любили, это точно. Но внутри я спокоен – до последнего дня отдавал работе всего себя.

– Вы говорили, что команда должна быть как семья. У Кононова получается делать из "Спартака" семью?

– После шести игр невозможно ответить на этот вопрос. Команда приобретает тренерский почерк спустя время – требуется не менее полугода, чтобы настроить все внутренние процессы. Если ему удастся воспитать болельщиков, если он сможет внушить игрокам, что мы – я говорю "мы", потому что до сих пор чувствую себя частью клуба, – должны вместе сражаться за общее дело, успех обязательно придет. Если нет – вот тогда и можно будет говорить о провале.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Рианчо Кононов Спартак
Сегодня, 20:31
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#2  DROOZD  брянск (Сегодня, 20:51)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rusivan
Главная ошибка Карреры за весь период в Спартаке это приглашение в свой тренерский штаб Рианчо

судя по всему Рианчу ему навязали как раз из клуба


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Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#1  rusivan   (Сегодня, 20:34)
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Болеет за:
«Спартак»
Главная ошибка Карреры за весь период в Спартаке это приглашение в свой тренерский штаб Рианчо


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Одна любовь,Одна жизнь,Один свет.
Спартак!!!
Вперед Спартак Москва,Милан и Сборная России
★★
Регистрация: 3.01.2010 [жалоба]
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