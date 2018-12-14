Рауль Рианчо: Кононов? Команда приобретает тренерский почерк спустя время

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:03
Гаджи Гаджиев: если команда играет строго, дисциплинировано, – тут же начинаются разговоры о том, что это оборонительный футбол
Гаджи Гаджиев: если команда играет строго, дисциплинировано, – тут же начинаются разговоры о том, что это оборонительный футбол
21:05
Адвокат Кокорина: cогласно заключениям судмедэкспертов, обвиняемых надо немедленно освободить (23)
Адвокат Кокорина: cогласно заключениям судмедэкспертов, обвиняемых надо немедленно освободить (23)
20:02
Андрей Аршавин вернется в "Зенит" (20)
Андрей Аршавин вернется в "Зенит" (20)
18:48
РФС обязал "Ростов" выплатить Макееву 105 000 евро за разрыв контракта. У игрока был оклад 15 000 рублей (9)
РФС обязал "Ростов" выплатить Макееву 105 000 евро за разрыв контракта. У игрока был оклад 15 000 рублей (9)
17:29
Анзор Кавазашвили: Глушаков дал повод. Не надо было ходить и жаловаться на главного тренера (3)
Анзор Кавазашвили: Глушаков дал повод. Не надо было ходить и жаловаться на главного тренера (3)
17:17
ЦСКА ушел в отпуск до 10 января (3)
ЦСКА ушел в отпуск до 10 января (3)
16:47
Борис Рапопорт: без коренных изменений в составе, "Зениту" будет очень тяжело бороться за золото (7)
Борис Рапопорт: без коренных изменений в составе, "Зениту" будет очень тяжело бороться за золото (7)
13:39
"Футболисты разъехались, теперь с дочей беседуем" - Валерий Карпин отдыхает с семьей (видео) (3)
"Футболисты разъехались, теперь с дочей беседуем" - Валерий Карпин отдыхает с семьей (видео) (3)
11:50
Валерий Рейнгольд: самоотдача — не пробег в километрах, а когда игроки готовы друг за друга жизнь отдать (6)
Валерий Рейнгольд: самоотдача — не пробег в километрах, а когда игроки готовы друг за друга жизнь отдать (6)
Рауль Рианчо: Кононов? Команда приобретает тренерский почерк спустя время
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо отметил, что пока рано говорить по итогах работы Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых.
– Олег Кононов провел в "Спартаке" уже шесть игр – столько же, сколько и вы. Считаете, что отработали бы этот отрезок лучше, чем он?
– Сложно сказать. Мой короткий период во главе клуба вышел куда более грустным и тяжелым – у меня не было ни малейшей поддержки со стороны фанатов. Я чувствовал уважение со стороны клуба и журналистов, но на трибунах творился ад, вы сами все видели. Работать в такой обстановке невероятно сложно. Не знаю, какие отношения у болельщиков с новым тренером – меня они не любили, это точно. Но внутри я спокоен – до последнего дня отдавал работе всего себя.
– Вы говорили, что команда должна быть как семья. У Кононова получается делать из "Спартака" семью?
– После шести игр невозможно ответить на этот вопрос. Команда приобретает тренерский почерк спустя время – требуется не менее полугода, чтобы настроить все внутренние процессы. Если ему удастся воспитать болельщиков, если он сможет внушить игрокам, что мы – я говорю "мы", потому что до сих пор чувствую себя частью клуба, – должны вместе сражаться за общее дело, успех обязательно придет. Если нет – вот тогда и можно будет говорить о провале.
"Спорт-Экспресс"
– Олег Кононов провел в "Спартаке" уже шесть игр – столько же, сколько и вы. Считаете, что отработали бы этот отрезок лучше, чем он?
– Сложно сказать. Мой короткий период во главе клуба вышел куда более грустным и тяжелым – у меня не было ни малейшей поддержки со стороны фанатов. Я чувствовал уважение со стороны клуба и журналистов, но на трибунах творился ад, вы сами все видели. Работать в такой обстановке невероятно сложно. Не знаю, какие отношения у болельщиков с новым тренером – меня они не любили, это точно. Но внутри я спокоен – до последнего дня отдавал работе всего себя.
– Вы говорили, что команда должна быть как семья. У Кононова получается делать из "Спартака" семью?
– После шести игр невозможно ответить на этот вопрос. Команда приобретает тренерский почерк спустя время – требуется не менее полугода, чтобы настроить все внутренние процессы. Если ему удастся воспитать болельщиков, если он сможет внушить игрокам, что мы – я говорю "мы", потому что до сих пор чувствую себя частью клуба, – должны вместе сражаться за общее дело, успех обязательно придет. Если нет – вот тогда и можно будет говорить о провале.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.