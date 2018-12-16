"Шальке" хочет выставить Коноплянку на трансфер

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка может покинуть клуб в январе. Как утверждает sport.de, руководство "горняков" решило продать пятерых игроков, включая 29-летнего украинца.Кроме того, "Шальке" намерен расстаться с хавбеками Йоханнесом Гайсом и Омаром Маскарелем, а также с форвардами Брелем Эмболо и Франко Ди Санто.Коноплянка перешел в "Шальке" в 2016 году. В текущем сезоне он провел 12 игр за "горняков" и отметился одной голевой передачей.