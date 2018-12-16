Новости партнеров

"Шальке" хочет выставить Коноплянку на трансфер

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка может покинуть клуб в январе. Как утверждает sport.de, руководство "горняков" решило продать пятерых игроков, включая 29-летнего украинца.

Кроме того, "Шальке" намерен расстаться с хавбеками Йоханнесом Гайсом и Омаром Маскарелем, а также с форвардами Брелем Эмболо и Франко Ди Санто.

Коноплянка перешел в "Шальке" в 2016 году. В текущем сезоне он провел 12 игр за "горняков" и отметился одной голевой передачей.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Шальке Коноплянка
Сегодня, 00:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  anonymous   (Сегодня, 00:59)
  • 0
  •  (0)
online

Эмболо очень неплохой нап, нам бы его в чемп
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.