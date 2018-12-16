Виталий Кафанов снял фильм про обучение вратарей. Почему его стоит посмотреть

Тренер вратарей казанского «Рубина» и один из сподвижников Курбана Бердыева рассказывает широкой публике о том, как голкиперы становятся лучше.Виталий Кафанов. Воспитанник ашхабадского футбола, игрок сборной Казахстана и ряда команд Советского Союза: "Кохозчи", "Сокола" из Саратова и "Уралмаша". С начала нулевых Кафанов занимается тренерской деятельностью.Вначале он руководил смоленским "Кристаллом", затем, в 2002 попал тренером вратарей в "Рубин". Там он проработал до 2013, вместе с Бердыевым ушёл в "Ростов", но потом вновь вернулся в Казань. С 2014 руководит занятиями для голкиперов в сборной Казахстана.Как игрок - 3-х кратный Чемпион Казахстана. Как член тренерского штаба – дважды чемпион России и обладатель Кубка.В первую очередь тем, что он классный специалист. Возможно, лучший в стране. Курбан Бердыев это прекрасно понимает и очень ценит такого сотрудника. Невозможно предположить иначе: такой суровый тактический гик, как главный тренер "Рубина", наверняка очень придирчиво относятся к профессионализму людей, которые ему помогают. А Кафанов сотрудничает с ним уже больше пятнадцати лет. В обратном случае два наших тренерских титана бы просто не сработались так плотно.Ещё одно – более конкретное - подтверждение класса Кафанова это голкиперы, с которыми он работает. Именно под его руководством сформировался Сослан Джанаев. В "Рубине" он оказался после неудачного периода в "Спартаке", а через несколько лет вратарь сыграл за сборную России.Можно вспомнить и Сергея Рыжикова, который, попав к Кафанову, вышел на новый уровень и какое-то время являлся один из лучших голкиперов в стране. Никита Медведев под руководством этого тренера сходу установил рекорд по продолжительности сухой серии в чемпионатах России, потом ушёл и теперь безвылазно сидит на скамейке "Локомотива".Ещё более удачный пример представляет относительно молодой Иван Коновалов, выстреливший в этом сезоне.Существенно выделяет Кафанова среди других тренеров и руководителей команд нашего футбола желание делиться информацией с другими. Он охотно разъясняет многие игровые момент в интервью, делится опытом и вообще, что называется, несёт футбол в массы.Подготовил фильм про обучение вратарей. В нём он раскрывает некоторые секреты (секреты для нас, болельщиков и журналистов, с которыми подобным обычно не делятся) подготовки футболистов, разъясняет детали тренировочного процесса и моделирует игровые ситуации: как вратарь должен действовать при подачах с флангов, в какой момент надо выходить на перехват и как играть с полевыми соперниками при выходе один на один.Тренер выделяет пять игровых ситуаций, в которые попадает любой вратарь, и разбирает, как необходимо действовать голкиперу в конкретных эпизодах. Эти ситуации - игра вратаря после фланговой подачи, действия вратаря как последнего защитника, тренировка на маленьких воротах (игра с мячами, которые летят рядом с футболистом), выходы один на один, а также игра на выходах.Звучит не так увлекательно, как выглядит, поскольку по каждому из упражнений демонстрируется масса материала. Пересказать фильм Кафанова, конечно, можно, но его нужно смотреть. По одной причине - наглядные записи в качестве примеров.Всем неравнодушным к футболу. Естественно, начинающим тренерам и тренерам детского футбола. Для них это вообще бесценный опыт. Ну и конечно болельщикам и журналистам. Особенно – последним. Тем, кто пишет о футболе, очень важно понимать его во всех деталях. Кафанов предоставляет возможность стать в понимании одного из компонентов игры лучше.Надо понимать, что этот материал уникален. Ничего подобного в российском футболе за последнее время просто не было и вряд ли будет в ближайшем будущем. Так что всем, кто хочет становится лучше, - маст хэв.