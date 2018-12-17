Новости партнеров

Сергей Семак: "Зениту" достался непростой жребий, с "Фенербахче" сыграть не очень хотелось

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признался, что ему не очень бы хотелось играть с "Фенербахче" в 1/16 финала Лиги Европы.

– Нам достался непростой жребий. Даже несмотря на то, что соперник в чемпионате Турции переживает не лучшие времена, состав у них по именам очень приличный и играть на выезде будет достаточно сложно, - цитирует Семака официальный сайт "Зенита". - Так что нас ждут очень трудные матчи. Я думаю, "Фенербахче" все-таки был в списке не самых желаемых. Когда мы предварительно смотрели на список возможных оппонентов, с ними сыграть не очень хотелось. Свяжусь ли я с Мирчей Луческу? Думаю, что да, конечно, свяжемся, поговорим. Всегда рад слышать Мирчу, мы с большим удовольствием общаемся, когда выпадает такая возможность.

В ходе жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы "Зениту" достался турецкий "Фенербахче". Матчи состоятся 12 и 21 февраля 2019 года. Другому российскому клубу - "Краснодару" - выпал леверкузенский "Байер".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Фенербахче Семак Зенит
Сегодня, 17:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 18:20)
  • -1
  •  (3)

i krasnadaru i zenitu,eti klubi posilam. samii silnii sopernik schitayu napoli!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  Valar   (Сегодня, 17:53)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Ну уж 17-ю команды Турции как-нибудь должны обыгрывать. В текущих реалиях очень даже повезло со жребием.


--------------------
I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.