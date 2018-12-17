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Юрий Газинский - Кокорину и Мамаеву: мы прекрасно знаем, какие вы в жизни порядочные ребята

Полузащитник "Краснодара" и сборной России Юрий Газинский записал видеообращение одноклубнику Павлу Мамаеву и нападающему "Зенита" Александру Кокорину.

Игроки находятся в СИЗО до 8 февраля по делу об избиении федеральных чиновников и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

"Саша, Паша, привет. Мы все знаем, в какую ситуацию вы попали. Для вас она очень сложная. Мы прекрасно знаем, какие вы футболисты и какие в жизни порядочные ребята. Очень хочется поскорее, чтобы вопрос решился в вашу пользу. Желаю вам удачи, мы с вами", - сказал Газинский в инстаграме Кокорина.
Теги: Газинский кокорин Мамаев
Сегодня, 18:36
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#4  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 19:14)
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online
Болеет за:
«Зенит»
, мы с вами", - сказал Газинский
:
Было бы неплохо, чтобы твоё желание сбылось. Загадай его под куранты. А вдруг? Бельишко + туалетные пригодовь заранее.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#3  студия дускай   (Сегодня, 19:13)
  • +2
  •  (2)

заливать про порядочность нам не надо - такого свойства в них не очень прощупывается. нас больше беспокоит что власти заносит с избирательной порядочностью и беспокойство это мало связано именно с этими двумя вышеназванными персонажами
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#2  miktar   (Сегодня, 18:57)
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  •  (3)

Может автор эссе применил слово порядочные к футболистам или непосредственно..?


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#1  brysy  москва (Сегодня, 18:54)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ага, самые что ни на есть порядочные, такие простые как песня, это все порядочные люди так делают, нажираются, а потом прохожих стулом по башке, это теперь у нас в стране эталон порядочности, завтра кто-нибудь нажрётся и другого стулом по репе, а тот ему за это спасибо скажет, ты порядочно поступил, молодец, этого на больничку, а тот пойдёт дальше порядочности набираться, всех по очереди стулом по башке.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
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