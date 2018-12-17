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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Кириченко и Томаров получили лицензию категории Pro
Главный тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко и руководитель аналитического отдела Сергей Томаров успешно сдали выпускные экзамены на получение тренерской лицензии категории Pro, сообщает официальный Твиттер клуба.
Напомним, Кириченко сменил Томарова на посту главного тренера по ходу нынешнего сезона. "Уфа" занимает 14-е место в чемпионате России – 16 очков в 17 играх.
Напомним, Кириченко сменил Томарова на посту главного тренера по ходу нынешнего сезона. "Уфа" занимает 14-е место в чемпионате России – 16 очков в 17 играх.
Дмитрий Кириченко и Сергей Томаров получили самую престижную тренерскую лицензию!— ФК УФА (@UfaFc) December 17, 2018
Главный тренер ФК «Уфа» Дмитрий Кириченко и руководитель аналитического отдела Сергей Томаров успешно сдали выпускные экзамены на получение тренерской лицензии категории Pro! pic.twitter.com/nvNrRzStDL
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