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Капитан "Оренбурга" Малых: нужно ужесточить лимит на легионеров

Капитан "Оренбурга" Андрей Малых высказался за ужесточение лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

"Отменять лимит на легионеров не стоит. Его наоборот нужно ужесточить, чтобы на поле было меньше иностранцев, а больше наших, как в ЦСКА. Именно наших, российских игроков, которые родились здесь.

Натурализация? Я не против таких, как Фернандес. И речь идёт не о языке. Но если футболист такой же, как и все, или даже хуже… Щенников ничем не хуже, чем тот же Рауш. Или чем Лунёв хуже Гилерме?, — сказал Малых.

Свойкировский.рф
Теги: Оренбург
Сегодня, 10:14
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(4)
#12  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 11:28)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: miktar
8 НАШИХ +3 других . и хватит.

По мне 10+15 оптимальнее будет. Выйдут те, кто в данный момент лучше тренировался, в лучшей кондиции, лучше подходит под тактику в данный момент. Сейчас же часто приходится контролировать чтобы лимит не нарушить, как итог иногда лишнюю замену делать либо еще как то выкручиваться...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#11  miktar   (Сегодня, 11:23)
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  •  (7)
online

8 НАШИХ +3 других . и хватит.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#10  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 11:12)
  • +2
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online
Болеет за:
ЦСКА
Может Вам еще и попку подтирать. А лучше вообще бабло платить, а они в Фифа рубиться будут. Для них это оптимальный вариант. Задалбали уже. Пусть выдерживают конкуренцию, а не паспортом свое место в основе бронируют....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#9  студия дускай   (Сегодня, 11:06)
  • +1
  •  (3)

старайся играй и будешь в составе - если хочешь зарабатывать иди зарабатывай в другое место
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#8  СуперШтангист   (Сегодня, 10:58)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Терек»
Лично я только за, хочу видеть 22 Заболотных на полях в матчах РПЛ и 25 Заболотных в сборной.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#7  Freddy   (Сегодня, 10:50)
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  •  (2)

Цитата: cska1971
Конечно, не ваши. Они наши...

Скоро распродаст Гинер,такова плата за исторические победы))
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#6  Apant1   (Сегодня, 10:44)
  • +2
  •  (4)
online

По сути у него спросили, вы хотите что бы вам повысили зарплату и снизили конкуренцию, или что бы понизили зарплату и повысили конкуренцию?) Ответ очевиден
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#5  cska1971  Москва (Сегодня, 10:30)
  • 0
  •  (4)
online

Freddy,
Конечно, не ваши. Они наши...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#4  13iv74  земля (Сегодня, 10:22)
  • +2
  •  (4)

кто это?
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
#3  Freddy   (Сегодня, 10:22)
  • -3
  •  (5)

Его наоборот нужно ужесточить, чтобы на поле было меньше иностранцев, а больше наших, как в ЦСКА. Именно наших, российских игроков, которые родились здесь.

Фернандес или Ахметов что ли наши?))
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#2  Городовой  Россия (Сегодня, 10:19)
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Нужно вообще отменить,что бы такие днари как ты за двадцатку рубасов в Пфл бегали,под стать и мастерству и таланту.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#1  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 10:19)
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Капитан какой то колхозной команды уже стал руководить российским футболом?Тогда надо взять интервью у какого-нибудь игрока Тосно,что он скажет на этот счёт.
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
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