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Левый защитник для «Зенита». Эту фамилию вы не услышите в слухах и новостях
Совсем скоро СМИ захлестнёт волна трансферных слухов, «Спартак» же уже усилил позицию левого защитника. Rusfootball.info начинает рассказ о возможных новичках «Зенита».
Ключевая позиция для усиления – левый защитник. В первую очередь от новичка требуется объем в атаке, умные продвигающие передачи\кроссы, а также понимание тайминга и зон. Ориентироваться по требуемому уровню будем на Доменико Кришито, в приоритете именно атакующий аспект.
Сразу немного предыстории. Ключевым кандидатом на попадание в Зенит был и, видимо, остается Рамирес из «Краснодара». Третий сезон в РПЛ, до этого уже была успешная адаптация в Восточной Европе в клубе «Ференцварош». Универсальность, сильный дриблинг и нестандартные решения. Этот трансфер когда-то провернул гениальный и харизматичный спортивный менеджер Алексей Зинин, вот что он писал о том переходе:
«Самые быстрые переговоры у меня были с Рамиресом, по телефону (на тот момент игроком «Ференцвароша»). Он сразу сказал: "Спасибо за интерес. Я готов. Деньги пока не важны". По прилету в Краснодар эквадорец пообещал выучить русский».
Как теперь известно, русский язык Рамирес выучил, причем произношение освоил даже лучше, чем соотечественник Кристиан Нобоа (у него неплохой словарный запас, но произношение такое, что даже русские слова льются испанской песней). Также Алексей Николаевич дал небольшой инсайд:
«Что касается информации в СМИ о переходе Рамиреса из «Краснодара» в «Зенит…» Левый защитник – приоритетная позиция Зенита для усиления этой зимой. Насколько знаю, клуб сейчас прорабатывает порядка 20 кандидатов, среди которых и Рамирес. Однако основные фавориты пока из Серии А».
Плотная работа «Зенита» на рынке Серии А давняя и хорошо известная тема. Такая специализация на рынке не лишена логики, из всех топ-лиг Серия А наиболее тактически приближена к РПЛ. Аналогично по скоростям. Помешанная на тактике лига, где после оборонительных перфомансов и 0:0 в условном матче «Милан» – «Интер» люди не кричат на каждом углу «футбол убивают». К тому же почти весь тренерский штаб Зенита владеет итальянским (Игорь Симутенков, Александр Низелик, Сергей Семак и Анатолий Тимощук).
Несложно предположить, кто из Серии А рассматривается на позицию левого защитника. Одним из таких игроков точно является Робин Госенс из «Аталанты». У него двойное гражданство Германия/Нидерланды (там и проходил становление как футболист), а летом 2017 перешел из «Хераклеса» в «Аталанту» за скромный 1 миллион евро. Что выделяет этого игрока?
Продвижение мяча на рывках и дриблинге
Недавно на популярном тактическом сайте saturdaysoncouch выложили график соотношения потерь мяча и progressive runs (продвижение мяча ведением\рывком\дриблингом на определенную дистанции в зависимости от участка поля). На графике чем правее имя игрока, тем больше успешных progressive runs. Чем выше, тем меньше при этом потерь мяча. То есть чем выше и правее, тем лучше. В этом аспекте Гозенс не затерялся (как крайний защитник) среди игроков Серии А и входит в число лучших.
Фото увеличивается по клику
У Робина Гозенса нет какого-то выдающегося дриблинга, в среднем у него 2.4 обводки за 90 минут игру с 58% успеха. Это неплохие, но средние цифры даже для крайнего защитника. Сила Гозенса именно в progressive runs, он часто прокидывает мяч и на скорости в борьбе продвигает мяч в близкие к штрафной зоне. С точки зрения применимости в РПЛ важно, что это, как правило, глубокие фланговые зоны, то есть это пространство будет почти всегда, компактные оборонительные блоки не охватывают их.
Позиционная игра и принятие решений
Гозенс выделяется принятием решений и концентрацией. Вступая в эпизод, он всегда его доигрывает, а опасные атаки с его участием очень часто с него и начинались. Типичная ситуация: перехват Робина – передача партнеру – рывок в свободную зону с последующим progressive run. Так, в частности, был забит последний мяч «Аталанты» в ворота «Лацио». Важно, что Гозенс может смещаться в любую зону, не только по своему флангу, может протащить мяч в центр или даже в противоположный полуфланг.
По умолчанию в финальных стадиях атак Гозенс заточен на игру в касание как с ударами, так и с передачами. Это важно с учетом того, как часто он оказывается в первом темпе атаки.
Передачи и вклад в атаку
В этом компоненте Гозенс похож на Кришито. По арсеналу типов передач и видению поля Гозенс может сыграть флангового диспетчера (тем более до «Аталанты» он вообще был полузащитником). Он хорошо владеет разными типами передач – вразрез за спину сопернику, кросссы, диагонали, проникающие передачи и традиционные для флангового игрока переводы в центр перед штрафной. С этим арсеналом Робин иногда становится самым пасующим игроком «Аталанты», как иногда это было с Кришито в «Зените» даже при наличии в старте Паредеса. Всё это не эпизодически, а регулярно применяется.
Гозенс очень много обостряет игру и рискованные передачи влияют на точность передач (в среднем 82%), поэтому данный показатель ничего не скажет о качестве этих передач. Гораздо важнее оценить ожидаемые голевые передачи (xA), ключевые передачи и общий вес атак с участием игрока (xGChain/90 минут). Для наглядности рассмотрим эти параметры в сравнении с другими игроками.
На радаре выше сравнение показателей Кришито и Гозенса в этом сезоне Серии А (игровое время указано над радаром). Вклад Гозенса в атаку по большинству показателей в разы выше, особенно по весу атак с участием игрока (xGChain/90 минут, xGBuildup/90). Конечно, «Аталанта» гораздо более комбинирующая команда чем «Дженоа» или «Зенит» прошлого сезона (крайнему защитнику прощу набить такую статистику), но даже если сравнить Гозенса с параметрами Кришито сезона 16/17, картина почти не поменяется.
На радаре выше сравнение показателей Коларова (сербский левый защитник «Ромы») и Гозенса в этом сезоне Серии А. У сербского ветерана серьезное преимущество по ключевым передачам на 90 минут и по ожидаемым голевым передачам на 90 минут, хотя всего несколько матчей назад средняя картина была совершенно другой:
На этом промежуточном радаре (игровое время указано над радаром) Гозенс интереснее по большинству показателей, голы на 90 минут игры (G90) и ожидаемые голы (xG90) оценивать стоит осторожно, Коларов в «Роме» исполняет штрафные, что влияет на эти показатели. Причина такого резкое изменения в средней картине по сезону – специфика последних матчей «Аталанты». Бергамаски против «Лацио» и «Удинезе» забили голы еще до исхода первых 60 секунд, весь матч в обоих случаях играли по счету и атаковали сдержанными силами, в первую очередь это ограничило подключения крайних защитников в атаку, отсюда почти нулевой вклад в атаку Гозенса. Коларов в это же время напротив провел удачный отрезок сезона и улучшил рассматриваемые показатели.
Подводя итог по данному пункту, можно сказать, что 24-летний игрок на фоне опытных атакующих левых крайков выглядит на хорошем уровне, а по инструментарию в атаке он даже разнообразнее и универсальнее.
Навыки в обороне
Главные плюсы Робина в обороне – позиционная дисциплина, чтение игры и хороший тайминг решений в отборах\перехватах. Последнее позволяет неожиданно и резко выбрасываться в отбор\перехват, часто Гозенс после этого начинает быстрые атаки последующим пасом. Как вингбэк с широкой ролью в атаке он не всегда успевает вернуться назад, но всегда участвует в коллективной обороне с любых позиций, то есть, если он не успевает закрыть зону за спиной, то он как минимум перекрывает векторы передач в эту зону. Это важно, «Аталанта» всегда играет в 3 ЦЗ, для игры в 2 ЦЗ эти качества помогут закрывать свой фланг с более широкой зоной ответственности.
У Гозенса мощные единоборства – 63% побед, 67% в оборонительных единоборствах и 72% в воздушных (помогает атлетичное телосложение и рост чуть выше среднего), он цепок в отборе (в среднем 4.2 за игру с 67% успешных). Имеет стабильный для своей позиции объем перехватов и подборов, 0.5 раз за игру дает пройти себя на дриблинге. Еще одно сильное качество – работа корпусом. Еще он редко теряет мяч на своей половине поля – менее одного раза за игру.
Из минусов стоит отметить большое количество рискованных подкатов, в РПЛ такие подкаты свистят чаще. В свое время у Кришито были из-за этого проблемы. Показательный момент с судейством (пусть и на небольшой выборке): в 25 матчах Серии А Гозенса в этом календарном году всего 3 желтых карточки, в 5 матчах квалификации Лиги Европы сразу 2 карточки.
О трансферной ситуации
Робин Гозенс за 1.5 года сыграл чуть более половины возможного игрового времени в серии А, но уже успел стать одним из важнейших игроков «Аталанты». Сейчас уникальный трансферный момент, о сильном игроке вообще не говорят СМИ, почти не говорят даже тактические гики. Дела игрока ведет крупное голландское агенство SEG (другие известные клиенты – Депай, Промес, Строотман и многие другие) и неизбежно в будущем появится много шума в СМИ для подогревания интереса. Текущая цена Гозенса по transfermarkt – 2,5 миллиона евро, даже с учетом умножения этой цены в 2-3 раза (как это часто бывает с ценами transfermarkt) «Зенит» может получить проверенного топ-лигой игрока за 6-7 миллионов. Самое главное, что 24-летний немец уже состоявшийся игрок, кроме Германии успел провести 4 года начала профессиональной карьеры в Голландии, 1,5 года в Италии. Гозенс – рациональное решение для левого фланга обороны «Зенита» здесь и сейчас.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика InStat и Understat. Фото - "ФК Аталанта"
Ключевая позиция для усиления – левый защитник. В первую очередь от новичка требуется объем в атаке, умные продвигающие передачи\кроссы, а также понимание тайминга и зон. Ориентироваться по требуемому уровню будем на Доменико Кришито, в приоритете именно атакующий аспект.
Сразу немного предыстории. Ключевым кандидатом на попадание в Зенит был и, видимо, остается Рамирес из «Краснодара». Третий сезон в РПЛ, до этого уже была успешная адаптация в Восточной Европе в клубе «Ференцварош». Универсальность, сильный дриблинг и нестандартные решения. Этот трансфер когда-то провернул гениальный и харизматичный спортивный менеджер Алексей Зинин, вот что он писал о том переходе:
«Самые быстрые переговоры у меня были с Рамиресом, по телефону (на тот момент игроком «Ференцвароша»). Он сразу сказал: "Спасибо за интерес. Я готов. Деньги пока не важны". По прилету в Краснодар эквадорец пообещал выучить русский».
Как теперь известно, русский язык Рамирес выучил, причем произношение освоил даже лучше, чем соотечественник Кристиан Нобоа (у него неплохой словарный запас, но произношение такое, что даже русские слова льются испанской песней). Также Алексей Николаевич дал небольшой инсайд:
«Что касается информации в СМИ о переходе Рамиреса из «Краснодара» в «Зенит…» Левый защитник – приоритетная позиция Зенита для усиления этой зимой. Насколько знаю, клуб сейчас прорабатывает порядка 20 кандидатов, среди которых и Рамирес. Однако основные фавориты пока из Серии А».
Плотная работа «Зенита» на рынке Серии А давняя и хорошо известная тема. Такая специализация на рынке не лишена логики, из всех топ-лиг Серия А наиболее тактически приближена к РПЛ. Аналогично по скоростям. Помешанная на тактике лига, где после оборонительных перфомансов и 0:0 в условном матче «Милан» – «Интер» люди не кричат на каждом углу «футбол убивают». К тому же почти весь тренерский штаб Зенита владеет итальянским (Игорь Симутенков, Александр Низелик, Сергей Семак и Анатолий Тимощук).
Несложно предположить, кто из Серии А рассматривается на позицию левого защитника. Одним из таких игроков точно является Робин Госенс из «Аталанты». У него двойное гражданство Германия/Нидерланды (там и проходил становление как футболист), а летом 2017 перешел из «Хераклеса» в «Аталанту» за скромный 1 миллион евро. Что выделяет этого игрока?
Продвижение мяча на рывках и дриблинге
Недавно на популярном тактическом сайте saturdaysoncouch выложили график соотношения потерь мяча и progressive runs (продвижение мяча ведением\рывком\дриблингом на определенную дистанции в зависимости от участка поля). На графике чем правее имя игрока, тем больше успешных progressive runs. Чем выше, тем меньше при этом потерь мяча. То есть чем выше и правее, тем лучше. В этом аспекте Гозенс не затерялся (как крайний защитник) среди игроков Серии А и входит в число лучших.
Фото увеличивается по клику
У Робина Гозенса нет какого-то выдающегося дриблинга, в среднем у него 2.4 обводки за 90 минут игру с 58% успеха. Это неплохие, но средние цифры даже для крайнего защитника. Сила Гозенса именно в progressive runs, он часто прокидывает мяч и на скорости в борьбе продвигает мяч в близкие к штрафной зоне. С точки зрения применимости в РПЛ важно, что это, как правило, глубокие фланговые зоны, то есть это пространство будет почти всегда, компактные оборонительные блоки не охватывают их.
Позиционная игра и принятие решений
Гозенс выделяется принятием решений и концентрацией. Вступая в эпизод, он всегда его доигрывает, а опасные атаки с его участием очень часто с него и начинались. Типичная ситуация: перехват Робина – передача партнеру – рывок в свободную зону с последующим progressive run. Так, в частности, был забит последний мяч «Аталанты» в ворота «Лацио». Важно, что Гозенс может смещаться в любую зону, не только по своему флангу, может протащить мяч в центр или даже в противоположный полуфланг.
По умолчанию в финальных стадиях атак Гозенс заточен на игру в касание как с ударами, так и с передачами. Это важно с учетом того, как часто он оказывается в первом темпе атаки.
Передачи и вклад в атаку
В этом компоненте Гозенс похож на Кришито. По арсеналу типов передач и видению поля Гозенс может сыграть флангового диспетчера (тем более до «Аталанты» он вообще был полузащитником). Он хорошо владеет разными типами передач – вразрез за спину сопернику, кросссы, диагонали, проникающие передачи и традиционные для флангового игрока переводы в центр перед штрафной. С этим арсеналом Робин иногда становится самым пасующим игроком «Аталанты», как иногда это было с Кришито в «Зените» даже при наличии в старте Паредеса. Всё это не эпизодически, а регулярно применяется.
Гозенс очень много обостряет игру и рискованные передачи влияют на точность передач (в среднем 82%), поэтому данный показатель ничего не скажет о качестве этих передач. Гораздо важнее оценить ожидаемые голевые передачи (xA), ключевые передачи и общий вес атак с участием игрока (xGChain/90 минут). Для наглядности рассмотрим эти параметры в сравнении с другими игроками.
На радаре выше сравнение показателей Кришито и Гозенса в этом сезоне Серии А (игровое время указано над радаром). Вклад Гозенса в атаку по большинству показателей в разы выше, особенно по весу атак с участием игрока (xGChain/90 минут, xGBuildup/90). Конечно, «Аталанта» гораздо более комбинирующая команда чем «Дженоа» или «Зенит» прошлого сезона (крайнему защитнику прощу набить такую статистику), но даже если сравнить Гозенса с параметрами Кришито сезона 16/17, картина почти не поменяется.
На радаре выше сравнение показателей Коларова (сербский левый защитник «Ромы») и Гозенса в этом сезоне Серии А. У сербского ветерана серьезное преимущество по ключевым передачам на 90 минут и по ожидаемым голевым передачам на 90 минут, хотя всего несколько матчей назад средняя картина была совершенно другой:
На этом промежуточном радаре (игровое время указано над радаром) Гозенс интереснее по большинству показателей, голы на 90 минут игры (G90) и ожидаемые голы (xG90) оценивать стоит осторожно, Коларов в «Роме» исполняет штрафные, что влияет на эти показатели. Причина такого резкое изменения в средней картине по сезону – специфика последних матчей «Аталанты». Бергамаски против «Лацио» и «Удинезе» забили голы еще до исхода первых 60 секунд, весь матч в обоих случаях играли по счету и атаковали сдержанными силами, в первую очередь это ограничило подключения крайних защитников в атаку, отсюда почти нулевой вклад в атаку Гозенса. Коларов в это же время напротив провел удачный отрезок сезона и улучшил рассматриваемые показатели.
Подводя итог по данному пункту, можно сказать, что 24-летний игрок на фоне опытных атакующих левых крайков выглядит на хорошем уровне, а по инструментарию в атаке он даже разнообразнее и универсальнее.
Навыки в обороне
Главные плюсы Робина в обороне – позиционная дисциплина, чтение игры и хороший тайминг решений в отборах\перехватах. Последнее позволяет неожиданно и резко выбрасываться в отбор\перехват, часто Гозенс после этого начинает быстрые атаки последующим пасом. Как вингбэк с широкой ролью в атаке он не всегда успевает вернуться назад, но всегда участвует в коллективной обороне с любых позиций, то есть, если он не успевает закрыть зону за спиной, то он как минимум перекрывает векторы передач в эту зону. Это важно, «Аталанта» всегда играет в 3 ЦЗ, для игры в 2 ЦЗ эти качества помогут закрывать свой фланг с более широкой зоной ответственности.
У Гозенса мощные единоборства – 63% побед, 67% в оборонительных единоборствах и 72% в воздушных (помогает атлетичное телосложение и рост чуть выше среднего), он цепок в отборе (в среднем 4.2 за игру с 67% успешных). Имеет стабильный для своей позиции объем перехватов и подборов, 0.5 раз за игру дает пройти себя на дриблинге. Еще одно сильное качество – работа корпусом. Еще он редко теряет мяч на своей половине поля – менее одного раза за игру.
Из минусов стоит отметить большое количество рискованных подкатов, в РПЛ такие подкаты свистят чаще. В свое время у Кришито были из-за этого проблемы. Показательный момент с судейством (пусть и на небольшой выборке): в 25 матчах Серии А Гозенса в этом календарном году всего 3 желтых карточки, в 5 матчах квалификации Лиги Европы сразу 2 карточки.
О трансферной ситуации
Робин Гозенс за 1.5 года сыграл чуть более половины возможного игрового времени в серии А, но уже успел стать одним из важнейших игроков «Аталанты». Сейчас уникальный трансферный момент, о сильном игроке вообще не говорят СМИ, почти не говорят даже тактические гики. Дела игрока ведет крупное голландское агенство SEG (другие известные клиенты – Депай, Промес, Строотман и многие другие) и неизбежно в будущем появится много шума в СМИ для подогревания интереса. Текущая цена Гозенса по transfermarkt – 2,5 миллиона евро, даже с учетом умножения этой цены в 2-3 раза (как это часто бывает с ценами transfermarkt) «Зенит» может получить проверенного топ-лигой игрока за 6-7 миллионов. Самое главное, что 24-летний немец уже состоявшийся игрок, кроме Германии успел провести 4 года начала профессиональной карьеры в Голландии, 1,5 года в Италии. Гозенс – рациональное решение для левого фланга обороны «Зенита» здесь и сейчас.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика InStat и Understat. Фото - "ФК Аталанта"
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