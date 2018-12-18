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"Ростов" выразил поддержку уволенному из "МЮ" Моуринью (фото)

Пресс-служба "Ростова" выразила поддержку Жозе Моуринью, который сегодня, 18 декабря, был отправлен в отставку с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Напомним, в марте 2017 года команды провели в Ростове-на-Дону матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы (1:1).

"Жозе Моуринью! Мы будем помнить ваш визит в наш город! Оставайтесь сильным!" — написано в официальном твиттере "Ростова".

Теги: Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 15:44
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#3  karfagen  Dresden (Сегодня, 16:03)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Маур получил свою неустойку и ему насрать. Складывается чувство, что в последние годы он только и занимался зарабатыванием неустоек, а не футболом.

26 миллионов фунтов на дороге не выляются.
думаю пора ему в Китай


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
#2  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 15:57)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Маур получил свою неустойку и ему насрать. Складывается чувство, что в последние годы он только и занимался зарабатыванием неустоек, а не футболом.

Этим многие занимаются по мне. Вспомнить хотя бы из нашего чемпа - Манчини, Плаческу. Ощущение что делали все чтобы их уволили с неустойкой...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 15:49)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Маур получил свою неустойку и ему насрать. Складывается чувство, что в последние годы он только и занимался зарабатыванием неустоек, а не футболом.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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