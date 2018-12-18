"Ростов" выразил поддержку уволенному из "МЮ" Моуринью (фото)

Mour! We will remember your visit to our city! Stay strong! ?@ManUtd @premierleague pic.twitter.com/aWt8Edela2 — Football Club Rostov (@rostovfc) December 18, 2018

Пресс-служба "Ростова" выразила поддержку Жозе Моуринью, который сегодня, 18 декабря, был отправлен в отставку с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".Напомним, в марте 2017 года команды провели в Ростове-на-Дону матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы (1:1)."Жозе Моуринью! Мы будем помнить ваш визит в наш город! Оставайтесь сильным!" — написано в официальном твиттере "Ростова".