Андрей Федун: мы должны стать чемпионами

В Москве прошло заседание совета директоров "Спартака" после первого отрезка сезона 2018/19. Здание, где проходит собрание, покинул генеральный директор ООО "Стадион "Спартак" Андрей Федун.- Подвели итоги на заседании. А задачи остались те же на следующий год, - сказал Федун. - Мы должны стать чемпионами.- В смысле. Он работает, у него контракт.- Да. Очень.- У нас еще есть дела по бизнесу.