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Андрей Федун: мы должны стать чемпионами

В Москве прошло заседание совета директоров "Спартака" после первого отрезка сезона 2018/19. Здание, где проходит собрание, покинул генеральный директор ООО "Стадион "Спартак" Андрей Федун.

- Подвели итоги на заседании. А задачи остались те же на следующий год, - сказал Федун. - Мы должны стать чемпионами.

- По поводу Глушакова что решили?

- В смысле. Он работает, у него контракт.

- Позитивно прошло?

- Да. Очень.

- Почему так долго все шло?

- У нас еще есть дела по бизнесу.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак
Сегодня, 18:21
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(5)
#21  miktar   (Сегодня, 19:50)
  • +1
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поглядим.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#20  rigoletto  Белгород (Сегодня, 19:45)
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Идиот, как ты это видишь?


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009 [жалоба]
#19  Сибирячок   (Сегодня, 19:40)
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Charodei
Клоун вечный.В десятку-то попадите для начала по итогам чемпионата.И напомните этому маразматику,что Будогосский больше не работает. joy

Спартак будет выше коней после 30-го тура. Забьёмся?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#18  Blessing  Спб (Сегодня, 19:34)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
а где он про спорт говорит?
он недвусмысленно про чемоданы намекает.

Константин, вы затронули запретную тему для свиней, про чемоданы им не велено говорить.
Не подставляй поросят, им еще мясцо нагуливать надо, а ты их под топор.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#17  golden Axe   (Сегодня, 19:31)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
знатно бомбануло у бомжеконского триппера
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#16  Charodei  Борзя (Сегодня, 19:18)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Клоун вечный.В десятку-то попадите для начала по итогам чемпионата.И напомните этому маразматику,что Будогосский больше не работает. joy
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#15  vvn21  г.Ижевск (Сегодня, 19:18)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
нереально в ближайшее время
но ЛОЗУНГ нужен обязательно.... чтобы на стадион ходили
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
#14  Denx   (Сегодня, 19:10)
  • +2
  •  (6)

Чемпионами ФНЛ???
Регистрация: 2.11.2017 [жалоба]
#13  Spartacus1971   (Сегодня, 19:08)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Egorysche
Цитата: Злой конь
Цитата: ЗАУР
я за мясо не болею, но отрыв всего 6 очков...

ЦСКА 5 лет назад 12 отыграл, но спартаку даже 6 не под силу smile

ЦСКА летом полностью меняет состав, делает из ноунеймов КОМАНДУ и выносит дважды Реал. Так что не надо сравнивать кб с ЦСКА


Но при этом просерает полякам.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#12  Ganjaman Pirosso   (Сегодня, 19:08)
  • 0
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А что он должен был сказать? Для Спартака как и для зенита нет других приемлимых результатов кроме чемпеонства тем более в середине сезона.
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
#11  Spartacus1971   (Сегодня, 19:07)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
А на каком основании должны?Стать можем,но не факт.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#10  ale  Вятка (Сегодня, 19:04)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
федун, ты говорил перед ле, что спартак с таким составом минимум должен попасть в 1/4. В итоге мы последние в группе, слив всем подряд. Федун, продай команду и не свищи


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
#9  GIZMO  ну оттуда отсюда (Сегодня, 18:59)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Должны так должны...

кто там у нас раззабивался и разбегался ? Зе Луиш ? Зобнин ?
Продать их пока не стухли --- так победим !
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#8  utekay  Россия (Сегодня, 18:52)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: karfagen
в спорте слово должны стать чемпионами звучит просто смешно

а где он про спорт говорит?
он недвусмысленно про чемоданы намекает.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#7  Egorysche   (Сегодня, 18:51)
  • -1
  •  (3)

Цитата: Злой конь
Цитата: ЗАУР
я за мясо не болею, но отрыв всего 6 очков...

ЦСКА 5 лет назад 12 отыграл, но спартаку даже 6 не под силу smile

ЦСКА летом полностью меняет состав, делает из ноунеймов КОМАНДУ и выносит дважды Реал. Так что не надо сравнивать кб с ЦСКА
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#6  Злой конь   (Сегодня, 18:49)
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: ЗАУР
я за мясо не болею, но отрыв всего 6 очков...

ЦСКА 5 лет назад 12 отыграл, но спартаку даже 6 не под силу smile
Регистрация: 12.12.2018 [жалоба]
#5  trent   (Сегодня, 18:48)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
дебил..


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Спартак - навсегда!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
#4  ЗАУР  СПБ (Сегодня, 18:44)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак» Нч
я за мясо не болею, но отрыв всего 6 очков...
Регистрация: 13.02.2016 [жалоба]
#3  XUMKA  Рядом с МКАД (Сегодня, 18:30)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Химки»
Глубоко сказано.
Как из ) 1 (опы
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
#2  CSKA_Best   (Сегодня, 18:27)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
joy joy joy
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#1  karfagen  Dresden (Сегодня, 18:25)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
в спорте слово должны стать чемпионами звучит просто смешно


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
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