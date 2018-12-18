Адвокат Мамаева объяснил гневные слова футболиста на суде

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:08
Руслан Пименов: в конфликт Семина с игроками не верю - надо умудриться, чтобы испортить отношения с Юрием Павловичем
Руслан Пименов: в конфликт Семина с игроками не верю - надо умудриться, чтобы испортить отношения с Юрием Павловичем
18:49
Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии: у Кокорина и Мамаева все есть, в отличие от других заключенных (3)
Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии: у Кокорина и Мамаева все есть, в отличие от других заключенных (3)
18:07
Сергей Родионов покинул пост генерального директора и назначен спортивным директором "Спартака" (10)
Сергей Родионов покинул пост генерального директора и назначен спортивным директором "Спартака" (10)
17:36
Абель Эрнандес останется в ЦСКА (5)
Абель Эрнандес останется в ЦСКА (5)
17:05
Денис Глушаков на допросе не говорил, что "Спартак" всегда готовится к матчам "в бане и с бабами" (15)
Денис Глушаков на допросе не говорил, что "Спартак" всегда готовится к матчам "в бане и с бабами" (15)
15:29
Суд признал "Кубань" банкротом (1)
Суд признал "Кубань" банкротом (1)
14:47
Юрист: Айртон был лучшим левым защитником прошлого чемпионата Бразилии, "Спартак" не прогадал (21)
Юрист: Айртон был лучшим левым защитником прошлого чемпионата Бразилии, "Спартак" не прогадал (21)
14:22
Юрий Газзаев покинул владикавказский "Спартак". Главный кандидат на замену - Спартак Гогниев (1)
Юрий Газзаев покинул владикавказский "Спартак". Главный кандидат на замену - Спартак Гогниев (1)
14:20
Хавьер Рибалта: преимущество "Зенита" в том, что первую игру с "Фенербахче" мы проведем на выезде (2)
Хавьер Рибалта: преимущество "Зенита" в том, что первую игру с "Фенербахче" мы проведем на выезде (2)
11:50
Кононов - о переходе Айртона: было 5 кандидатов на эту позицию, последнее слово было за мной (23)
Кононов - о переходе Айртона: было 5 кандидатов на эту позицию, последнее слово было за мной (23)
11:31
Спортдиректор "Фенербахче": российские клубы тяжело играют в феврале, но с "Зенитом" будет сложно
Спортдиректор "Фенербахче": российские клубы тяжело играют в феврале, но с "Зенитом" будет сложно
11:19
Роман Асхабадзе - о переходе Айртона: рискованный трансфер, может стоило подумать о Скопинцеве? (8)
Роман Асхабадзе - о переходе Айртона: рискованный трансфер, может стоило подумать о Скопинцеве? (8)
Адвокат Мамаева объяснил гневные слова футболиста на суде
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева рассказал о том, как посетил подзащитного после сегодняшнего заседания Мосгорсуда.
Суд отклонил апелляцию о продлении срока ареста футболиста до 8 февраля 2019 года. Напомним, Мамаев вместе с Александром Протасовицким, нападающим "Зенита" Александром Кокориным и его младшим братом Кириллом находится в московском СИЗО "Бутырка". Всем четверым предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за избиение Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.
- Я посетил Павла в "Бутырке" после заседания в Мосгорсуде, он, конечно, расстроен таким несправедливым отношением к нему и решением суда, - говорит Бушманов. - Этим и объяснялось его высказывание по окончании заседания. Павел просит донести до журналистов, что, если кто-то из них захочет посетить СИЗО, то он готов ответить на все вопросы, выразить свою позицию по всем обстоятельствам дела и связанных с ним событий. Скрывать ему нечего.
- Мамаев сказал после заседания: "Я больше ничего обжаловать не хочу". Сейчас уже остыл?
- Человек никогда не сталкивался с судебной машиной и не понимал, насколько безжалостной она может быть. Теперь вот ощутил во всей красе лично на себе и видит, что любые разумные пояснения не работают. Даже сегодня мы столкнулись с подобными проявлениями. Следствие повторно пытается предъявить нам видеозаписи и доказать, что один из потерпевших не предпринимал никаких действий в отношении Павла, не наносил удар, хотя то, что этот удар был - очевидно и хорошо видно на записи. Но нам говорят, что мы ошибаемся. Это уже говорит о предвзятом отношении и желании выдать желаемое за действительное, поэтому Павел и не ждет никаких законных решений в ближайшее время. Тем не менее, это не отменяет обязанностей защитника предпринимать все действия для защиты прав и интересов подзащитного. У нас есть право направлять жалобы по поводу действий или бездействий следствия, подавать ходатайства, обжаловать судебные решения, с которыми мы не согласны. Мы в любом случае будем добиваться, чтобы все итоговые решения являлись абсолютно законными и основанными на фактических обстоятельствах дела, а не на эмоциях, желании угодить социуму или каким-то отдельным лицам.
- Как ваш подзащитный воспринял то, что ему придется встретить Новый год в СИЗО?
- Безусловно, Павел разочарован тем, что не может встретить праздник в кругу семьи, увидеть детей. Он очень обеспокоен за судьбу одного из детей, на здоровье которого негативно сказывается расставание с отцом. Понятно, что происходящее не добавляет Мамаеву положительных эмоций, так же, как и отношение со стороны СМИ, которые интерпретируют его слова в негативном смысле. Вообще, вокруг этой ситуации начинает появляться все больше и больше искусственного негатива, для чего - непонятно, но явно не для того, чтобы по этому делу приняли быстрое, законное и справедливое решение. Наоборот, многие жаждут крови. Правда, для чего - остается только догадываться, но это уже за гранью правового поля и объясняется мотивами, далекими от законных действий.
"Спорт-Экспресс"
Суд отклонил апелляцию о продлении срока ареста футболиста до 8 февраля 2019 года. Напомним, Мамаев вместе с Александром Протасовицким, нападающим "Зенита" Александром Кокориным и его младшим братом Кириллом находится в московском СИЗО "Бутырка". Всем четверым предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за избиение Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.
- Я посетил Павла в "Бутырке" после заседания в Мосгорсуде, он, конечно, расстроен таким несправедливым отношением к нему и решением суда, - говорит Бушманов. - Этим и объяснялось его высказывание по окончании заседания. Павел просит донести до журналистов, что, если кто-то из них захочет посетить СИЗО, то он готов ответить на все вопросы, выразить свою позицию по всем обстоятельствам дела и связанных с ним событий. Скрывать ему нечего.
- Мамаев сказал после заседания: "Я больше ничего обжаловать не хочу". Сейчас уже остыл?
- Человек никогда не сталкивался с судебной машиной и не понимал, насколько безжалостной она может быть. Теперь вот ощутил во всей красе лично на себе и видит, что любые разумные пояснения не работают. Даже сегодня мы столкнулись с подобными проявлениями. Следствие повторно пытается предъявить нам видеозаписи и доказать, что один из потерпевших не предпринимал никаких действий в отношении Павла, не наносил удар, хотя то, что этот удар был - очевидно и хорошо видно на записи. Но нам говорят, что мы ошибаемся. Это уже говорит о предвзятом отношении и желании выдать желаемое за действительное, поэтому Павел и не ждет никаких законных решений в ближайшее время. Тем не менее, это не отменяет обязанностей защитника предпринимать все действия для защиты прав и интересов подзащитного. У нас есть право направлять жалобы по поводу действий или бездействий следствия, подавать ходатайства, обжаловать судебные решения, с которыми мы не согласны. Мы в любом случае будем добиваться, чтобы все итоговые решения являлись абсолютно законными и основанными на фактических обстоятельствах дела, а не на эмоциях, желании угодить социуму или каким-то отдельным лицам.
- Как ваш подзащитный воспринял то, что ему придется встретить Новый год в СИЗО?
- Безусловно, Павел разочарован тем, что не может встретить праздник в кругу семьи, увидеть детей. Он очень обеспокоен за судьбу одного из детей, на здоровье которого негативно сказывается расставание с отцом. Понятно, что происходящее не добавляет Мамаеву положительных эмоций, так же, как и отношение со стороны СМИ, которые интерпретируют его слова в негативном смысле. Вообще, вокруг этой ситуации начинает появляться все больше и больше искусственного негатива, для чего - непонятно, но явно не для того, чтобы по этому делу приняли быстрое, законное и справедливое решение. Наоборот, многие жаждут крови. Правда, для чего - остается только догадываться, но это уже за гранью правового поля и объясняется мотивами, далекими от законных действий.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.