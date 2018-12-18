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Руслан Нигматуллин: судя по всему, Кононов не рассчитывает на Еременко

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин прокомментировал решение совета директоров красно-белых досрочно прекратить трудовые отношения с 31-летним финским полузащитником Романом Еременко.

– Думаю, это решение основано на игровых причинах. Романа Еременко подписывал под себя бывший главный тренер красно-белых, Массимо Каррера. Новый тренер, Олег Кононов, судя по всему, не рассчитывает на полузащитника, поэтому нет смысла удерживать человека и не давать ему играть. Пусть Роман лучше найдет себе команду, в которой ему дадут игровую практику, – сказал Нигматуллин.

– Справедливо ли, что Еременко провел в клубе всего полгода, тем более, после дисквалификации, а теперь от него избавляются?

– Не думаю, что от Еременко избавляются. Нельзя же просто так взять и отчислить человека из команды, как и тренера. Наверное, Роман понимает, что не будет играть в этом "Спартаке" и, возможно, у него есть свои варианты.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Нигматуллин
Сегодня, 21:50
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