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Никола Влашич вошел в команду группового турнира Лиги чемпионов

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич вошел в символическую сборную группового турнира Лиги чемпионов по версии УЕФА.

Команда сформирована на основе очков, набранных Fantasy Football. Влашич в Лиге чемпионов провел 6 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 голевых передачи.

Теги: Влашич ЦСКА
Вчера, 22:34
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#1  tiki  Москва (Вчера, 22:43)
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Болеет за:
ЦСКА
я за барсой не слежу, но у мышей Альба вроде был игроком левого фланга, разве не?он ушел и появился Гайя


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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