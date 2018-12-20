Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:31
Гекдениз Карадениз: в данный момент я не хочу с кем-то работать, хочу попробовать сам тренировать
Гекдениз Карадениз: в данный момент я не хочу с кем-то работать, хочу попробовать сам тренировать
17:05
Глава школы тренеров: самые интересные работы – у Березуцких, Кузьмина, Калешина и Глушакова (4)
Глава школы тренеров: самые интересные работы – у Березуцких, Кузьмина, Калешина и Глушакова (4)
15:33
Удивительно, насколько Чалов оказался прав насчёт "Монако". Рассказываем, как там Александр Головин (10)
Удивительно, насколько Чалов оказался прав насчёт "Монако". Рассказываем, как там Александр Головин (10)
15:29
Александр Егоров: на каждую судейскую ошибку приходится по пять классных решений, но это никому не интересно (5)
Александр Егоров: на каждую судейскую ошибку приходится по пять классных решений, но это никому не интересно (5)
13:47
Игорь Коновалов: меня все устраивает в "Рубине", но слухи об интересе "Спартака" и "Зенита", конечно, приятны
Игорь Коновалов: меня все устраивает в "Рубине", но слухи об интересе "Спартака" и "Зенита", конечно, приятны
12:28
Рейнгольд - о перестановках в руководстве "Спартака": меня это не интересует, главное - игра (3)
Рейнгольд - о перестановках в руководстве "Спартака": меня это не интересует, главное - игра (3)
Гекдениз Карадениз: в данный момент я не хочу с кем-то работать, хочу попробовать сам тренировать
Бывший полузащитник "Рубина" Гекдениз Карадениз, который сегодня вместе с группой известных российских футболистов получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, признался, что хотел бы начать тренировать самостоятельно.
"В данный момент я не хочу с кем-то работать, хочу попробовать сам. Мне было приятно поучиться с (бывшими игроками "Рубина") Сергеем Рыжиковым и Олегом Кузьминым. Вообще, если смотреть, кто здесь, такой состав претендовал бы на чемпионство", - цитирует Карадениза "телеканал 360".
38-летний Карадениз выступал за "Рубин" с 2008 по 2018 год. Прошлой весной он объявил о завершении игровой карьеры. В конце ноября стало известно, что турок больше не будет жить в Казани.
"В данный момент я не хочу с кем-то работать, хочу попробовать сам. Мне было приятно поучиться с (бывшими игроками "Рубина") Сергеем Рыжиковым и Олегом Кузьминым. Вообще, если смотреть, кто здесь, такой состав претендовал бы на чемпионство", - цитирует Карадениза "телеканал 360".
38-летний Карадениз выступал за "Рубин" с 2008 по 2018 год. Прошлой весной он объявил о завершении игровой карьеры. В конце ноября стало известно, что турок больше не будет жить в Казани.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.