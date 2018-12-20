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Гекдениз Карадениз: в данный момент я не хочу с кем-то работать, хочу попробовать сам тренировать

Бывший полузащитник "Рубина" Гекдениз Карадениз, который сегодня вместе с группой известных российских футболистов получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, признался, что хотел бы начать тренировать самостоятельно.

"В данный момент я не хочу с кем-то работать, хочу попробовать сам. Мне было приятно поучиться с (бывшими игроками "Рубина") Сергеем Рыжиковым и Олегом Кузьминым. Вообще, если смотреть, кто здесь, такой состав претендовал бы на чемпионство", - цитирует Карадениза "телеканал 360".

38-летний Карадениз выступал за "Рубин" с 2008 по 2018 год. Прошлой весной он объявил о завершении игровой карьеры. В конце ноября стало известно, что турок больше не будет жить в Казани.
Теги: Карадениз Рубин
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