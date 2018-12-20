Тренер "Краснодара": нужно укрепление в середину поля

Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко рассказал о задаче на весеннюю часть сезона, а также ответил на вопрос, нужны ли команде трансферы."Нужно укрепление в середину поля. Что касается задач - побеждать в каждом матче. А там уже сезон покажет, что мы заработали. Надо выиграть как можно больше встреч", - поделился Фоменко.После 17 туров "Краснодар" занимает в чемпионате России 2-е место, на 1 очко отставая от лидирующего "Зенита". В Кубке России "Краснодару" предстоит ответный матч с "Ростовом" в 1/4 финала (2:2 в первой игре на своем поле), а в Лиге Европы краснодарцы встретятся с "Байером" в 1/16 финала.