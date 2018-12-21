Денис Глушаков: подруга из бани помогла мне найти адвоката

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:02
Андрей Червиченко: у "Спартака" очень много непонятных трансферов, которые обогащают всех, кроме команды (11)
Андрей Червиченко: у "Спартака" очень много непонятных трансферов, которые обогащают всех, кроме команды (11)
18:16
Агент Сифуэнте: из России предложений не получали. Джон, скорее всего, продолжит карьеру в МЛС
Агент Сифуэнте: из России предложений не получали. Джон, скорее всего, продолжит карьеру в МЛС
17:03
Денис Глушаков: не считайте мои деньги! Где вы были, когда я в 10 лет бегал с сумкой по Казанскому вокзалу? (20)
Денис Глушаков: не считайте мои деньги! Где вы были, когда я в 10 лет бегал с сумкой по Казанскому вокзалу? (20)
15:14
Артём Дзюба рассказал столько, что хватит на целую книгу. Самое интересное из его последних интервью (7)
Артём Дзюба рассказал столько, что хватит на целую книгу. Самое интересное из его последних интервью (7)
13:40
Валерий Газзаев - о "Спартаке": журналисты готовы залезть к игрокам под одеяло, это неправильно (7)
Валерий Газзаев - о "Спартаке": журналисты готовы залезть к игрокам под одеяло, это неправильно (7)
11:23
Неймар сменил имидж (фото) (2)
Неймар сменил имидж (фото) (2)
10:25
Глава "Уфы": у нас отличный менеджмент - в прошлом сезоне мы заняли 6 место за 1 млрд, "Зенит", например, потратил 11
Глава "Уфы": у нас отличный менеджмент - в прошлом сезоне мы заняли 6 место за 1 млрд, "Зенит", например, потратил 11
Денис Глушаков: подруга из бани помогла мне найти адвоката
Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" рассказал, что подруга из бани помогла ему найти адвоката.
"Девушка из бани? Я с ней знаком 13 лет. Она помогла мне найти адвоката. Ее друзья – адвокаты. Я был в шоковом состоянии, потому что не знал, что надо делать в случае развода и таких обстоятельств, которые сложились у нас с супругой Дарьей", – сказал Глушаков.
"Девушка из бани? Я с ней знаком 13 лет. Она помогла мне найти адвоката. Ее друзья – адвокаты. Я был в шоковом состоянии, потому что не знал, что надо делать в случае развода и таких обстоятельств, которые сложились у нас с супругой Дарьей", – сказал Глушаков.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.