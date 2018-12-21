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Денис Глушаков: подруга из бани помогла мне найти адвоката

Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" рассказал, что подруга из бани помогла ему найти адвоката.

"Девушка из бани? Я с ней знаком 13 лет. Она помогла мне найти адвоката. Ее друзья – адвокаты. Я был в шоковом состоянии, потому что не знал, что надо делать в случае развода и таких обстоятельств, которые сложились у нас с супругой Дарьей", – сказал Глушаков.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 19:14
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5
(2)
#5  tiki  Москва (Сегодня, 19:35)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: сынок
Цитата: Сибирячок
Её так и зовут Девушкаизбани? Или не зовут, а она сама приходит?
Я не суеверный, но 13 лет знакомства наводит на размышления....

на гостевую зайди я ссыль скинул...посмотри с кем и как...позор

больше двух говорят вслух smile


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#4  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 19:30)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
А нифига, это не девушка из бани, это поверенный (-ая) всех этих адвокатов, а в бане они дела обсуждали. satisfied


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 19:24)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сынок
Цитата: Сибирячок
Её так и зовут Девушкаизбани? Или не зовут, а она сама приходит?
Я не суеверный, но 13 лет знакомства наводит на размышления....

на гостевую зайди я ссыль скинул...посмотри с кем и как...позор

ок
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  сынок  CCCP (Сегодня, 19:21)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Её так и зовут Девушкаизбани? Или не зовут, а она сама приходит?
Я не суеверный, но 13 лет знакомства наводит на размышления....

на гостевую зайди я ссыль скинул...посмотри с кем и как...позор
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 19:18)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Её так и зовут Девушкаизбани? Или не зовут, а она сама приходит?
Я не суеверный, но 13 лет знакомства наводит на размышления....
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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