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В Рязани двое футболистов избили и ограбили женщину

В Рязани футболисты Дмитрий Митин и Артём Надеев избили и ограбили женщину, сообщает 62info.ru.

Сообщается, что футболисты напали на предпринимательницу в ночь на 18 декабря. Молодые люди избили женщину, отобрали у неё телефон и 36 тыс. рублей. Суд уже избрал для них меру пресечения. Одного из фигурантов дела отправили на два месяца в СИЗО, а другой проведёт такой же срок под домашним арестом.

21-летний Митин является воспитанником клуба "Рязань", который выступает в ПФЛ. В этом сезоне он принял участие в трёх матчах за клуб. 18-летний Надеев выступал в молодёжной команде "Рязани" и привлекался к товарищеским матчам с основным составом команды.

По словам генерального директора "Рязани" Вадима Бращина, в настоящее время эти игроки с командой не связаны.

"На данный момент таких игроков в клубе нет, а одного из них никогда и не было. Более ничего по данному факту сказать не могу. Сейчас этим делом занимаются правоохранительные органы", - сказал Бращин.
Теги: Митин Надеев
Сегодня, 20:41
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#2  coban  сегодня (Сегодня, 20:59)
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Болеет за:
«Спартак»
Можно конечно осуждать сколько угодно, но пацанам жить то на что то надо..
Домашний арест за грабёж? Звериный оскал рязанского кремля..


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#1  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 20:47)
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Болеет за:
«Зенит»
Мы,
футболисты,
народ плечистый...
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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