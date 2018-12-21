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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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В Рязани двое футболистов избили и ограбили женщину
В Рязани футболисты Дмитрий Митин и Артём Надеев избили и ограбили женщину, сообщает 62info.ru.
Сообщается, что футболисты напали на предпринимательницу в ночь на 18 декабря. Молодые люди избили женщину, отобрали у неё телефон и 36 тыс. рублей. Суд уже избрал для них меру пресечения. Одного из фигурантов дела отправили на два месяца в СИЗО, а другой проведёт такой же срок под домашним арестом.
21-летний Митин является воспитанником клуба "Рязань", который выступает в ПФЛ. В этом сезоне он принял участие в трёх матчах за клуб. 18-летний Надеев выступал в молодёжной команде "Рязани" и привлекался к товарищеским матчам с основным составом команды.
По словам генерального директора "Рязани" Вадима Бращина, в настоящее время эти игроки с командой не связаны.
"На данный момент таких игроков в клубе нет, а одного из них никогда и не было. Более ничего по данному факту сказать не могу. Сейчас этим делом занимаются правоохранительные органы", - сказал Бращин.
Сообщается, что футболисты напали на предпринимательницу в ночь на 18 декабря. Молодые люди избили женщину, отобрали у неё телефон и 36 тыс. рублей. Суд уже избрал для них меру пресечения. Одного из фигурантов дела отправили на два месяца в СИЗО, а другой проведёт такой же срок под домашним арестом.
21-летний Митин является воспитанником клуба "Рязань", который выступает в ПФЛ. В этом сезоне он принял участие в трёх матчах за клуб. 18-летний Надеев выступал в молодёжной команде "Рязани" и привлекался к товарищеским матчам с основным составом команды.
По словам генерального директора "Рязани" Вадима Бращина, в настоящее время эти игроки с командой не связаны.
"На данный момент таких игроков в клубе нет, а одного из них никогда и не было. Более ничего по данному факту сказать не могу. Сейчас этим делом занимаются правоохранительные органы", - сказал Бращин.
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