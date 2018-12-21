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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Денис Глушаков: инциденты с выбежавшими болельщиками были спланированы
Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" связал ситуацию с обвинениями в измене со стороны супруги Дарьи с выбежавшими болельщиками в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рапида" (1:2) и во встрече 16-го тура РПЛ с "Локомотивом" (2:1).
"Инциденты с выбежавшими болельщиками произошли не просто так. Есть специальная информация. Этот фанат пришел за десять минут до того, как он выбежал ко мне. У него была цель: выбежать на газон и подойти ко мне. Это было спланировано. Что касается второго болельщика, то ходят слухи, что там приложила руку букмекерская компания. Былв ставка какая-та, что в этом матче выбежит фанат на поле", – сказал Глушаков в эфире передачи Малахова.
"Спорт-Экспресс"
"Инциденты с выбежавшими болельщиками произошли не просто так. Есть специальная информация. Этот фанат пришел за десять минут до того, как он выбежал ко мне. У него была цель: выбежать на газон и подойти ко мне. Это было спланировано. Что касается второго болельщика, то ходят слухи, что там приложила руку букмекерская компания. Былв ставка какая-та, что в этом матче выбежит фанат на поле", – сказал Глушаков в эфире передачи Малахова.
"Спорт-Экспресс"
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