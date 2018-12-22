УЕФА объявил, что за участие в финальной части Евро-2020 будут полагаться рекордные призовые

Общая сумма призовых за участие в финальной части чемпионате Европы 2020 года составит € 371 миллионо евро, сообщает официальный сайт УЕФА. В итоге сумма выросла на 23% - на Евро-2016 призовые составляли всего 301 миллион евро.Все 24 участника финальной части Евро-2020 получат как минимум по € 9,25 млн. Во время группового этапа команды будут дополнительно получать за победу по € 1,5 млн, за ничью — € 750 тыс. За выход в 1/8 финала турнира сборные получат по € 2 млн, в 1/4 финала — по € 3,25 млн, за выход в полуфинал — по € 5 млн. Победитель турнира получит € 10 млн, финалист — € 7 млн. Таким образом, победитель Евро-2020 в случае трёх побед на групповом этапе в сумме может заработать € 34 млн. На Евро-2016 эта сумма составляла € 27 млн.