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"Волею случая в "Бутырке" оказались два выдающихся футболиста". Замдиректора ФСИН - о Кокорине и Мамаеве

Заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант Валерий Максименко заявил, что поддерживает идею проведения футбольного матча между заключенными "Бутырки" и сотрудниками этого СИЗО.

В этой встрече примут участие нападающий "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев.

"Волею случая в "Бутырке" отказались два выдающихся футболиста. Встретиться с ними на футбольном поле на свободе было бы просто нереально для подавляющего большинства граждан. Но так случилось, что они попали к этим самым простым гражданам за решетку…

Думаю, они осознали, что все может быть перечеркнуло нелепой случайностью, и "звездная" жизнь может оборваться в любую минуту. Теперь они будут больше ценить те возможности, которые имели и, надеюсь, еще будут иметь в спорте, а также талант, который в них генетически заложен", - цитирует Максименко "МК".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 17:00
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 17:11)
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Болеет за:
«Спартак»
Этот трансфер в стиле Василия Сталина.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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