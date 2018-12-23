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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Дмитрий Парфёнов: не всем выпадает шанс, как Карпину, раз – и возглавил "Спартак"
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов поделился мнением о начале своей тренерской карьеры.
"Мой переход от игрока к тренеру прошёл постепенно. Сначала Коля Писарев, с которым мы дружим, предложил помогать в сборной 94-го года, прислушаться к ощущениям. Мне понравилось, но хотелось каждодневной работы. Когда появился вариант с "Текстильщиком", сразу согласился. Вообще не думая.
Лучше начинать с низов? Здорово, когда есть такая возможность, как у Карпина, раз – и "Спартак". Но не всем выпадают такие шансы. У меня свой путь. И в плане опыта это сильно помогло. Я мог пробовать многие вещи, рисковать. Это помогало формированию своей тренерской философии. В Иваново была интересная команда. Там город с большими футбольными традициями. На матчи ходило по семь-восемь тысяч", - цитирует Парфенова "Чемпионат.сом".
"Мой переход от игрока к тренеру прошёл постепенно. Сначала Коля Писарев, с которым мы дружим, предложил помогать в сборной 94-го года, прислушаться к ощущениям. Мне понравилось, но хотелось каждодневной работы. Когда появился вариант с "Текстильщиком", сразу согласился. Вообще не думая.
Лучше начинать с низов? Здорово, когда есть такая возможность, как у Карпина, раз – и "Спартак". Но не всем выпадают такие шансы. У меня свой путь. И в плане опыта это сильно помогло. Я мог пробовать многие вещи, рисковать. Это помогало формированию своей тренерской философии. В Иваново была интересная команда. Там город с большими футбольными традициями. На матчи ходило по семь-восемь тысяч", - цитирует Парфенова "Чемпионат.сом".
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