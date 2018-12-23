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Дмитрий Парфёнов: не всем выпадает шанс, как Карпину, раз – и возглавил "Спартак"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов поделился мнением о начале своей тренерской карьеры.

"Мой переход от игрока к тренеру прошёл постепенно. Сначала Коля Писарев, с которым мы дружим, предложил помогать в сборной 94-го года, прислушаться к ощущениям. Мне понравилось, но хотелось каждодневной работы. Когда появился вариант с "Текстильщиком", сразу согласился. Вообще не думая.

Лучше начинать с низов? Здорово, когда есть такая возможность, как у Карпина, раз – и "Спартак". Но не всем выпадают такие шансы. У меня свой путь. И в плане опыта это сильно помогло. Я мог пробовать многие вещи, рисковать. Это помогало формированию своей тренерской философии. В Иваново была интересная команда. Там город с большими футбольными традициями. На матчи ходило по семь-восемь тысяч", - цитирует Парфенова "Чемпионат.сом".
Теги: Парфенов Карпин Спартак
Сегодня, 22:24
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#3  liasport433   (Сегодня, 23:04)
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Цитата: Антуан Грейцман
Ладно, не ной.

Мы поняли, что ты не хуже, просто так вышло.


а он и не ноет, вот он уж точно больше карпина заслужил руководить Спартаком, только вот харизма , иногда превосходит разум!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#2  Антуан Грейцман  Челябинск (Сегодня, 22:55)
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Болеет за:
КАМАЗ
Ладно, не ной.

Мы поняли, что ты не хуже, просто так вышло.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 22:33)
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Болеет за:
«Зенит»
не всем выпадают такие шансы

Не всех так карает судьба.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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