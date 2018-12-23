Дмитрий Назаров: Каррера должен был уйти сразу после чемпионства

Известный актер, болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров считает, что Массимо Каррера должен был подать в отставку после чемпионского сезона-2016/17.Назаров ранее неоднократно критиковал в соцсетях. Каррера был уволен в октябре, ему на смену пришел Олег Кононов.– Я не уверен, что действительно писал это. Но согласен. Дело в том, что так много всего и так много перевирается… Бывает, из плохих побуждений, а бывает – по халатности. На мой взгляд, Массимо Каррера должен был уйти сразу после чемпионства.