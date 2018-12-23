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Дмитрий Назаров: Каррера должен был уйти сразу после чемпионства

Известный актер, болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров считает, что Массимо Каррера должен был подать в отставку после чемпионского сезона-2016/17.

Назаров ранее неоднократно критиковал в соцсетях. Каррера был уволен в октябре, ему на смену пришел Олег Кононов.

– В какой-то момент вы привлекли внимание своим неожиданным заявлением: "Каррера давно перегорел!" Что вы под этим подразумеваете? Когда это произошло?

– Я не уверен, что действительно писал это. Но согласен. Дело в том, что так много всего и так много перевирается… Бывает, из плохих побуждений, а бывает – по халатности. На мой взгляд, Массимо Каррера должен был уйти сразу после чемпионства.
Теги: Назаров Каррера Спартак
Вчера, 23:33
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(6)
#14  coban  сегодня (Сегодня, 01:09)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Liberator
Всё искал подтверждение тому, что свиньи думают жопой- нашёл!

У тебя на аве-жопа свиньи..что ты там искал, голова?))


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#13  Liberator  Монако (Сегодня, 01:03)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Всё искал подтверждение тому, что свиньи думают жопой- нашёл!
Регистрация: 3.04.2016 [жалоба]
#12  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 01:02)
  • -2
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Болеет за:
«Зенит»
Blessing,
На самом деле, Назаров все сказал верно: Каррера был только декорацией, за которой творилось действо. Если бы Каррера ушел моментально, после поцелуя в кубок, то в следующем сезоне никто не удивился бы резкому спаду "чемпионов", мол, "тренер же ушел, багаж забрал".
Так что, Назаров правильно говорит: "Чтобы хоть кто-нибудь подумал, что чемпионство похоже на честное, Каррере нужно было схорониться".
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#11  coban  сегодня (Сегодня, 00:45)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Цитата: Blessing
если тренер выигрывает чемпионат, он подлежит увольнению, как человек не выполнивший задачу.

в других командах бывает даже такая дичь , что тренер выигрывает чемпионат, но тут же, с трудом сдерживая рвотные позывы, кладёт заявление об отставке на стол руководству. Но её не принимают, насильно заставляют человека задыхаться в атмосфере болотных миазмов и перепроданного пропана,выжимают из него все соки и жизненную энергию, и вышвыривают за порог, уже использованного и потерявшего тягу к жизни.

как после такого Виллаш-Боаш вообще выжил - знает только он сам.

Ох..
Синоптичненько))


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#10  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:25)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
если тренер выигрывает чемпионат, он подлежит увольнению, как человек не выполнивший задачу.

в других командах бывает даже такая дичь , что тренер выигрывает чемпионат, но тут же, с трудом сдерживая рвотные позывы, кладёт заявление об отставке на стол руководству. Но её не принимают, насильно заставляют человека задыхаться в атмосфере болотных миазмов и перепроданного пропана,выжимают из него все соки и жизненную энергию, и вышвыривают за порог, уже использованного и потерявшего тягу к жизни.

как после такого Виллаш-Боаш вообще выжил - знает только он сам.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#9  Blessing  Спб (Сегодня, 00:12)
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Эта цитата -образец, стандарт, как Апогей спартаковского мышления: если тренер выигрывает чемпионат, он подлежит увольнению, как человек, не выполнивший задачу, и искать другого.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#8  SPV 77  Брянск (Сегодня, 00:06)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
а тупо ты не лезть в дела клуба,

А как интересно он влез в дела клуба? написав стихи? смешно smile
Он простой болельщик, только более узнаваем потому что артист, но таких сотни
Назаров влияет на дела Спартака так же как ты на Луну
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#7  spartach10  Россия (Вчера, 23:59)
  • +2
  •  (2)

глушаков, назаров, измайлов, родионов, и все кто с ними...
Это полный сюр... Несмешной...грустный...жалкий...


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ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
Каррера - один из нас...
СССР
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#6  Borg  Burg (Вчера, 23:57)
  • -5
  •  (9)

Опять придурка вытащили. До же го поганая гнида.

До слива Кареры никому не было дела до вонючки и его интснграма, Но кому- то ( скорее всего Измаловской шайке) понадобилась дополнительная куча говна и стишки придурка стали усиленно рекламироваться через СМИ, Свиное стадо послушно кинулось их лайкать и переписывать. Каждый новый стишок, обсирающий Креру- тут же выкладывался в прессу. Свиное управляемое стадо радостно все это жрало.

Как только Кареру слили, про вонючку сразу же все забыли. Ни одного нового стишка про" вернувшуюся радость" СМИ больше не тиражировало, потому что измайловские перестали за это платить.

Видимо этогавно со стишками всплывет по весне, когда придет время сливать Клоунова.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#5  filin89  Коми Африка (Вчера, 23:47)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Тренер должен уходить, сразу, после чемпионства? Че за куйню городит этот полудурок? laughing
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#4  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Вчера, 23:42)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Дима, ты бухой?


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#3  acetophenon  Пискарёвка (Вчера, 23:37)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Вы, Назариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите её безапелляционно и уверенно.(с)
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#2  капля никотина  Москва (Вчера, 23:36)
  • +4
  •  (6)

Может песню???
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Вчера, 23:35)
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Я не уверен, что действительно писал это

самогон глушака?или чача какая, это она память отшибает
а вообще это не Каррера должен был уходить, а тупо ты не лезть в дела клуба, тем более если он тебе дорог


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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